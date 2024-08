Impact des règles du HCSF sur le courtage immobilier : quelles perspectives ?

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique répond aux interrogations liées aux répercussions de la hausse des taux d’intérêt et des règles du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) dans le domaine du courtage immobilier en France.

Le ministre précise notamment que des ajustements ont été annoncés lors de la séance du HCSF de décembre 2023, avec comme objectif de ne pas freiner l’offre de crédit, tout en respectant les grands objectifs de stabilité financière. En outre, le HCSF soutient la mise en place par la Fédération bancaire française (FBF) d’un dispositif offrant la possibilité d’un réexamen pour les ménages solvables dont la demande de crédit immobilier aurait été refusée. Ce dispositif permettra d’objectiver certains blocages sur le marché du crédit immobilier.

