La précarité énergétique en 2023

En 2023, sans la prise en compte des chèques énergie, 10,1 % des ménages vivant en France métropolitaine se trouvent en situation de précarité énergétique, soit une baisse de 0,1 point par rapport à 2022.

La situation en 2023 aurait été particulièrement préoccupante si le bouclier tarifaire sur l’électricité et le gaz n’avait pas été mis en place. En effet, sans ce dispositif, le taux de précarité énergétique aurait atteint un niveau record de 17,9 %.

Avec ce dispositif, et en prenant en compte les chèques énergie versés en 2023, le taux de précarité énergétique s’élève à 6,3 %.

Sources :