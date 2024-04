Mesures européennes relatives à la détection et la surveillance de l’amiante

Depuis l’interdiction de l’amiante le 1er janvier 1997 en France et le 1er janvier 2005 au sein de l’Union Européenne, la réglementation relative à la prévention des expositions à l’amiante n’a cessé d’évoluer et de se renforcer afin de préserver au mieux la santé de la population générale et des travailleurs.

Le ministre du Logement rappelle les obligations relatives à la gestion des risques liés à la présence d’amiante ainsi que les mesures visant à améliorer la prévention.

Il ajoute que la Commission européenne prévoit la proposition d’une directive concernant la détection, le recensement et la surveillance de l’amiante dans le secteur du bâtiment. Le projet est de proposer un texte dont les objectifs principaux seraient axés sur le repérage, l’enregistrement de l’amiante et la mise en œuvre d’une stratégie de désamiantage sécurisé dans le secteur du bâtiment.

Pour aller plus loin. Une directive européenne (UE) 2023/2668 du 22 novembre 2023 modifie les règles existantes afin de réduire la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante. Elle vise à protéger plus efficacement les travailleurs de l’Union européenne contre les risques sanitaires liés à l’amiante et à améliorer sa détection précoce.

