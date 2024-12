Nouvelle édition des collectivités locales en chiffres

La version imprimée de l’édition 2024 de l’ouvrage annuel de la #DGCL, « Les collectivités locales en chiffres », est disponible.

Comme chaque année, cet ouvrage rassemble les informations statistiques essentielles sur les structures locales et leur population, les finances et la fiscalité locale, les concours financiers de l’État aux collectivités, les élus locaux et la fonction publique territoriale.

En outre, pour chaque thème abordé, un commentaire succinct, des définitions et des références introduisent les résultats présentés.

Consulter l’ouvrage

