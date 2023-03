Poursuite du plan d’actions visant à assurer la fiabilité du DPE

Interrogée sur les erreurs qui entachent le diagnostic de performance énergétique (DPE), la ministre de la Transition énergétique rappelle que la méthodologie de calcul de ce dernier a été revue et consolidée en 2021 et s’applique de façon homogène à tous les logements.

Désormais, le DPE s’appuie uniquement sur les caractéristiques physiques du logement et les données renseignées par le diagnostiqueur pour réaliser le DPE doivent désormais être justifiées. Une phase d’accompagnement des professionnels (diagnostiqueurs immobiliers) a par ailleurs été engagée par le ministère avant l’entrée en vigueur du nouveau DPE, notamment via la mise à disposition de documents informatifs. Des échanges approfondis ont également été menés avec les éditeurs des logiciels utilisés par les diagnostiqueurs.

Si la méthodologie de calcul est désormais fiable et partagée, il a toutefois pu être constaté une certaine hétérogénéité dans la qualité de réalisation des diagnostics. Dans ce contexte, un plan d’actions a été élaboré, visant à améliorer la qualité de réalisation des DPE, et notamment l’homogénéisation des pratiques des diagnostiqueurs, par le biais de différents chantiers : mobilisation des acteurs – du client au notaire ou à l’agent immobilier, en passant par le diagnostiqueur –, via notamment la réalisation d’une fiche de préparation du DPE, d’une notice support et d’actions de communication auprès des acteurs ; renforcement des compétences des diagnostiqueurs ; outillage des organismes de certification des diagnostiqueurs.

Ce bouquet d’actions initié en septembre 2022 se poursuivra jusqu’en 2023 afin de continuer à accompagner la filière vers un dispositif plus robuste, qualitatif et fiable.

Sources :