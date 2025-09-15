Réouverture du guichet MaPrimeRénov’ : les nouvelles modalités

Le guichet de dépôt des dossiers de demande de subvention MaPrimeRénov’ rouvrira le 30 septembre 2025.

L’accès à ce soutien financier est restreint. Le nombre de nouveaux dossiers acceptés sera en effet limité à 13 000 jusqu’à la fin de l’année 2025 et réservé aux ménages très modestes dans un premier temps.

Le dispositif concerne les logements les plus énergivores (classés E, F ou G).

Par ailleurs, le bonus de subvention de 10 % est supprimé et le plafond des dépenses éligibles à MaPrimeRénov’ est abaissé : 30 000 € ou 40 000 € en fonction du gain énergétique permis par la rénovation (contre 70 000 € précédemment).

À noter

Les barèmes appliqués pour caractériser le niveau de ressources des ménages sont accessibles sur notre fiche pratique MaPrimeRénov’ (rubrique « quelles sont les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur ? »).

Le simulateur de Mes Aides Réno permet d’estimer le montant de la subvention.

Tous les dossiers complets et conformes déposés avant la fermeture du guichet sont examinés sur la base des règles en vigueur au moment du dépôt du dossier.

Le dépôt de dossiers pour MaPrimeRénov’ Copropriété est maintenu.

Sources :