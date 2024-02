Sécurité des balcons : conseils et recommandations

Le principe de solidité et de stabilité des constructions est rappelé à l’article L. 131-1 du CCH, qui précise que tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu’il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d’exploitation correspondant à son usage normal.

De plus, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a publié sur son site une page dédiée à la sécurité des balcons, qui fournit des conseils aux propriétaires (particuliers et syndics de copropriété) et aux locataires pour bien utiliser et entretenir leur balcon (vigilance liée au poids des personnes et des objets, phénomènes inquiétants, vieillissement/corrosion des matériaux, stagnation d’eau à la suite d’intempéries…).

Cette page présente également le rapport sur la sinistralité des balcons réalisé en 2019 par l’Agence qualité construction (AQC), lequel met en évidence les principaux points de vigilance en analysant la pathologie des balcons et émet des recommandations en matière d’actions de prévention et de contrôle.

Par ailleurs, les services du ministère chargé de la construction soutiennent et participent au groupe de travail piloté par l’AQC ayant pour objectif l’élaboration d’un guide établissant des recommandations quant à la conception, la réalisation et l’entretien des balcons. Ce guide, dont la publication est prévue en 2024, permettra de renforcer la prévention et le traitement des pathologies en cause dans les effondrements constatés et d’amplifier la sensibilisation de l’ensemble des acteurs impliqués.

Sources :