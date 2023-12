Valeur verte des logements : bilan 2022 et perspectives 2023

Si la répartition des transactions de logements anciens selon l’étiquette énergie est restée quasiment stable ces dernières années, 2022 et les premiers mois de l’année 2023 se démarquent par une forte augmentation de la part des ventes de logements les plus énergivores (étiquettes énergie F et G) qui représente dorénavant 18 % des ventes, soit + 7 points en deux ans.

L’étude « la valeur verte des logements en 2022 » est disponible via ce lien.

Sources :