Peimane Ghaleh-Marzban nommé président du TJ de Paris

Peimane Ghaleh-Marzban a été nommé président du tribunal judiciaire de Paris par décret du 17 juin 2025. À compter du 7 juillet 2025, il succèdera à Stéphane Noël, parti à la tête de l’Inspection générale de la Justice en mars dernier.

Actuellement président du tribunal judiciaire de Bobigny après avoir été directeur des services judiciaires de 2017 à 2020, Peimane Ghaleh-Marzban a occupé les fonctions suivantes : substitut placé auprès du procureur général près la cour d’appel de Versailles, magistrat au bureau de la législation pénale générale au ministère de la Justice, chargé de mission et de communication du procureur général près la cour d’appel de Paris, secrétaire général du parquet général de la Cour de cassation, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, et premier vice-président adjoint au TGI de Paris, où il a présidé la 32e chambre correctionnelle, spécialisée en matière économique et financière.

Sources :