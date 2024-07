Valérie Delnaud devient directrice des Affaires civiles et du Sceau

Valérie Delnaud a été nommée directrice des affaires civiles et du Sceau par décret du 16 juillet 2024.

Magistrate hors hiérarchie, Valérie Delnaud est issue de la promotion de 1997 de l’École nationale de la magistrature. Sa carrière est marquée par des allers-retours entre les juridictions et l’administration centrale. De 1999 à 2004, elle est juge au tribunal de grande instance (TGI) de Soissons chargée du service du tribunal d’instance (TI) de Château-Thierry, puis juge au TGI de Créteil chargée du service du TI de Boissy-Saint-Léger. En 2005, elle devient juge d’instruction à Paris. En 2007, elle rejoint la Chancellerie, tout d’abord au bureau du droit processuel et du droit social à la direction des affaires civiles et du Sceau, puis à la direction des services judiciaires en qualité de sous-directrice des ressources humaines en 2013. Deux ans plus tard, elle retourne en juridiction en tant que présidente du TGI de Senlis, avant d’être de nouveau détachée en 2017 afin d’occuper l’emploi d’adjointe au directeur des affaires civiles et du Sceau. Elle devient présidente du tribunal judiciaire de Rouen en 2019 puis première présidente de la cour d’appel de Colmar en 2022. Elle fait partie des neuf ambassadeurs de l’amiable nommés par le garde de Sceaux Éric Dupond-Moretti en mai 2023, mission qu’elle quittera lorsqu’elle deviendra directrice de cabinet de ce dernier en mars 2024.

Valérie Delnaud prendra ses fonctions le 2 septembre 2024. Elle remplacera Rémi-Decout-Paolini, nommé recteur de l’académie de Corse. Avec cette nomination, la direction des affaires civiles revient enfin dans le giron de la magistrature, ce qui n’avait plus été le cas depuis Carole Champalaune, à sa tête de 2013 à 2017, les successeurs de cette dernière étant tous issus du Conseil d’État.

