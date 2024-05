AJ : prolongation de l’expérimentation du regroupement des BAJ par cour d’appel

Le décret n° 2024-493 du 30 mai 2024 relatif à la prolongation de l’expérimentation du regroupement des bureaux d’aide juridictionnelle par cour d’appel a été publié au Journal officiel du 31 mai 2024. Le texte précise les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, les demandes d’aide juridictionnelle (AJ) relevant de la compétence des bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) situés sur le ressort d’au moins trois et au plus dix cours d’appel sont traitées par le BAJ du tribunal judiciaire situé au siège du ressort de la cour d’appel.

Il est complété par l’arrêté du 30 mai 2024 fixant le périmètre de l’expérimentation du regroupement des bureaux d’aide juridictionnelle par cour d’appel qui entre en vigueur le 1er juin 2024. Le siège et le ressort des BAJ sont fixés conformément aux tableaux suivants :

Siège et ressort des bureaux d’aide juridictionnelle compétents pour les affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’appel Siège Ressort de compétence Affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises Affaires portées devant la cour d’appel Cour d’appel de Besançon Tribunal judiciaire de Besançon Ressort du tribunal judiciaire de Besançon Ressort de la cour d’appel de Besançon Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul Ressort du tribunal judiciaire de Belfort Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier Cour d’appel de Dijon Tribunal judiciaire de Dijon Ressort du tribunal judiciaire de Dijon Ressort de la cour d’appel de Dijon Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-sur-Saône Ressort du tribunal judiciaire de Macon Cour d’appel de Limoges Tribunal judiciaire de Limoges Ressort du tribunal judiciaire de Limoges Ressort de la cour d’appel de Limoges Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde Ressort du tribunal judiciaire de Tulle Ressort du tribunal judiciaire de Guéret

Siège et ressort des bureaux d’aide juridictionnelle compétents pour les affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’État Siège Ressort de compétence Affaires portées devant

le tribunal administratif et les autres juridictions administratives

statuant en premier ressort Affaires portées devant

la cour administrative d’appel

et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’État Cour administrative d’appel de Bordeaux Néant Tribunal judiciaire de Limoges Ressort du tribunal administratif de Limoges Cour administrative d’appel de Lyon Tribunal judiciaire de Dijon Ressort du tribunal administratif de Dijon Cour administrative d’appel de Nancy Tribunal judiciaire de Besançon Ressort du tribunal administratif de Besançon

Sources :