Mattias Guyomar, élu président de la CEDH

Le 28 avril 2025, le juge français Mattias Guyomar a été élu président de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Il succèdera au Slovène Marko Bošnjak, le 30 mai 2025.

Né en 1968 à Guérande, diplômé de Sciences Po et de l’ENA, Mattias Guyomar a intégré le Conseil d’État en 1996 en qualité de rapporteur près la section du contentieux. En 1999, il devient responsable du Centre de documentation et de coordination du Conseil d’État, puis juge des référés en 2011. Il est ensuite nommé assesseur à la 6e chambre puis à la 10e chambre de la section du contentieux du Conseil d’État. En 2016, il devient président de la 10e chambre de la section du contentieux.

Membre de la liste française des juges ad hoc près la CEDH depuis 2013, il y est nommé juge en 2020, puis y devient président de section le 2 mai 2024.

Parallèlement, il enseigne en qualité de maître de conférences en droit public et droit comparé à l’IEP de Paris et à l’ENA de 1996 à 2007, puis en tant que professeur associé de droit public à la faculté Jean Monnet (Paris-Sud XI) de 2004 à 2012, et à l’université Paris 2 – Panthéon – Assas de 2012 à 2020.

Mattias Guyomar a également occupé les fonctions de secrétaire général de la Commission des sondages de 1998 à 2020, rapporteur général du Haut Conseil à l’intégration de 1999 à 2002, commissaire du gouvernement puis rapporteur public près la section du contentieux et le Tribunal des conflits de 2002 à 2011, et rapporteur général de la Commission supérieure de codification de 2012 à 2020. Il a également tenu pendant plusieurs années la chronique de jurisprudence du Conseil d’État de la Gazette du Palais.

