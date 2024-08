Précisions sur la situation des administrateurs ad hoc

Le ministre de la Justice répond aux difficultés auxquels sont confrontés les administrateurs ad hoc (rémunération faible, manque de formation…), afin de poursuivre leurs missions fondamentales pour préserver l’intérêt des mineurs.

Il précise qu’au vu notamment de la mission temporaire et circonscrite de l’administrateur ad hoc, il n’estime pas opportun de créer un statut spécifique.

Il ajoute toutefois que la révision du statut et des modalités d’exercice de ces administrateurs figure dans le troisième plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027 et que les conditions de recrutement et de désignation, ainsi que la revalorisation de leur indemnisation font l’objet de toute l’attention des services concernés.

Sources :