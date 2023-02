Défaut de qualité pour agir contre son avocat par le débiteur dessaisi

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire d’un justiciable ayant été cassé en toutes ses dispositions, ce dernier, se prévalant d’une faute de son avocat, consistant à ne pas avoir saisi la cour de renvoi dans le délai imparti après l’arrêt de cassation l’assigne en paiement de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de la perte de chance d’éviter la liquidation judiciaire.

Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu’il l’exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n’est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter et l’assister dans l’exercice de ce droit propre.

Une telle action n’ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l’obtention de dommages et intérêts, elle ne peut se rattacher à l’exercice d’un droit propre et la fin de non-recevoir opposée au débiteur n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Conv. EDH, dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure collective.

En conséquence, l’arrêt retient exactement que le demandeur exerçait contre son avocat une action en responsabilité de nature patrimoniale entrant dans le champ d’application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, de sorte qu’il n’avait pas qualité pour agir contre cet avocat.

