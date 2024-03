Recours contre le classement d’une plainte au pénal : la procédure ne souffre pas l’approximation

Un justiciable porte plainte contre personne non dénommée, et se constitue partie civile des chefs d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, faux et usage, harcèlement moral, atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu ab initio et le justiciable fait appel de cette décision.

Selon l’article 584 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

En l’espèce, le mémoire du demandeur n’a pas été déposé au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel mais lui a été adressé par courrier.

Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n’alléguant s’être trouvé en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l’article 584 précité, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu’il contient.

