Bertrand Savouré : un nouveau Président pour le CSN

Maître Bertrand Savouré a été élu Président du CSN pour deux ans (2024 – 2026) par l’Assemblée générale du CSN le 22 octobre 2024.

Notaire à Paris (75017) et âgé de 60 ans, il sera accompagné d’un Bureau composé de six membres :

. Me Pierre Jean Meyssan, 61 ans, notaire à Bordeaux (Gironde), premier vice-président

. Me Céline Deschamps, 42 ans, notaire à Aix-les-Bains (Savoie), porte-parole du CSN

. Me Anne Girard, 59 ans, notaire à Metz (Moselle)

. Me Christel Grillet, 54 ans, notaire à Saint-Aygulf (Var)

. Me Olivier Piquet, 51 ans, notaire à Longjumeau (Essonne)

. et Me Priscille Caignault, 53 ans, notaire à Tulle (Corrèze).

Me Pierre Jean Meyssan, Me Bertrand Savouré et Me Céline Deschamps

Au cours de la conférence de presse qui s’est tenu le 24 octobre 2024, le nouveau Président du CSN a présenté les grandes orientations de son mandat. Il a notamment précisé :

« Mon mandat à la tête du Conseil supérieur du notariat s’articulera autour du développement et de la souveraineté de la profession notariale. Il sera guidé par une ambition forte : renforcer la confiance à tous les niveaux. La confiance des notaires en eux-mêmes, en leur capacité à s’adapter et à se développer dans un monde en perpétuel mouvement, de plus en plus digitalisé. La confiance que nous avons acquise par notre rigueur et la sécurité de nos actes auprès de nos clients, que nous devons maintenir par la qualité de notre service. Enfin, nous demandons plus de confiance de la part de l’État dans notre profession, qui a su répondre de manière exemplaire à toutes ses attentes depuis dix ans.

Nous sommes des partenaires essentiels dans l’application des politiques publiques, que ce soit en matière immobilière, fiscale ou familiale, nous établissons nos actes au nom de l’Etat. Cette relation de confiance et cette responsabilité impliquent la reconnaissance d’une forme de souveraineté. Il est notamment fondamental que le notariat reste maître des données et des outils numériques qui aboutissent à la signature des actes. C’est à travers cette souveraineté que nous continuerons à garantir un service public de qualité, au service des citoyens et de la paix sociale ».

Avec le concours d’un Bureau composé de quatre femmes et de deux hommes, venus de différentes régions de l’Hexagone, ainsi qu’une Assemblée générale du CSN, renouvelée pour moitié et composée de 39 hommes et de 34 femmes, Maître Bertrand Savouré entame un mandat de deux ans.

Consulter la présentation du Bureau du Conseil supérieur du notariat

