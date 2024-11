La 14e édition du forum de futurologie du CNUE aborde le thème de la cybersécurité

Le notariat français a accueilli, le 5 novembre 2024, le forum de futurologie du Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE).

Présidé par Me Tamás Parti, notaire à Budapest (Hongrie), ce forum consacré à l’avenir de l’informatique notariale est un rendez-vous régulier des notariats de l’Union européenne, qui se réunissent une à deux fois par an en moyenne.

Pour cette 14e édition, le thème choisi était la cybersécurité, une question d’actualité pour l’ensemble des partenaires.

Comment mieux se prémunir contre des attaques de plus en plus nombreuses et diverses ? Quelles stratégies et quels investissements ? Quel est l’impact de l’intelligence artificielle ? Quel est le cadre juridique européen de la cybersécurité ?

L’ensemble de ces questions qui animent le monde économique et les notariats européens a été abordé, notamment au travers de l’exemple de la stratégie du notariat français.

