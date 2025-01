La Chambre des notaires de Paris fait peau neuve !

La Chambre des notaires de Paris est fière de dévoiler son nouveau visage porté par un logo modernisé et un bâtiment totalement rénové.

Profitant de la rénovation de son siège historique place du châtelet au 12 avenue Victoria, après deux ans de travaux et une inauguration début avril, la Chambre a souhaité revisiter son identité de marque avec un logo incarnant le renouveau du bâtiment. L’ambition de la Chambre des notaires de Paris est de se positionner comme un acteur incontournable au cœur de la Cité, au service de la société et de ses concitoyens, tout en affirmant son rôle d’accompagnement des 2 200 notaires de la Compagnie de Paris, au cœur de la région Capitale, dans leurs missions quotidiennes.

Cette nouvelle identité reflète et incarne les valeurs propres au notariat : l’esprit de confraternité, la transmission, l’expertise, l’utilité, l’équité et l’empathie.

Pour Pierre Tarrade, président de la Chambre des notaires de Paris, « cette refonte est bien plus qu’un simple changement esthétique, c’est une véritable démarche qui vise à rendre la Chambre plus accessible à nos concitoyens, renforcer notre visibilité et notre ancrage dans le quotidien des Parisiens. Nous souhaitons qu’à travers cette nouvelle identité, chaque citoyen, chaque client, puisse immédiatement percevoir ce lien qui nous unit, la fiabilité de notre profession ».

Une identité incarnée, symbole d’une Institution historique. Cette refonte d’identité de la Chambre des notaires de Paris, vaisseau amiral de toute une profession, est une étape importante, car elle va affecter de manière significative sa perception auprès de ses publics, renforcer sa notoriété et son attractivité, et améliorer sa reconnaissance.

Le logo, actuel dans son design, redessiné avec un jeu de typographies contemporaines, symbolise et incarne le siège historique de la Chambre des notaires de Paris. Il incarne l’équilibre entre tradition et innovation, tout en mettant en lumière au travers du code couleur utilisé, les missions de service public de la profession. Un logo qui raconte le patrimoine, l’histoire, le lien social, au cœur de la Cité. Mais également l’impact, la modernité, l’ouverture. L’iconographie moderne et les couleurs choisies véhiculent les valeurs de rigueur d’intégrité et d’accessibilité, des valeurs essentielles au métier de notaire.

Une campagne de communication 100 % digitale pour communiquer sur cette transformation. Pour marquer cette transformation, une campagne de communication digitale sera menée entre janvier et avril. Au cœur de cette campagne, deux spots vidéo seront diffusés sur les différents canaux numériques de la Chambre et certains médias :

. version courte : https://www.youtube.com/watch?v=x0KgNjyHaz4

. version longue : https://www.youtube.com/watch?v=WRcOcneunKw

Ce film est conçu pour faire découvrir, de manière plus humaine et impactante, le rôle du notaire, tout en racontant l’histoire qui a mené à ce changement. Il symbolise l’engagement de la Chambre tourné vers l’avenir tout en mettant en lumière les valeurs fondamentales du notariat et sa vision.

