« Les 4 jours du logement » : le CSN publie le bilan immobilier pour 2023

À l’occasion du lancement de l’opération « Les 4 jours du logement » qui se déroulent du 11 au 14 décembre, les Notaires de France ont dévoilé le bilan immobilier de l’année et les premières tendances pour le début de l’année 2024 ainsi que les résultats de leur troisième enquête sur le parcours immobilier des français.

À retenir pour 2023

Le volume de transactions est en forte baisse avec 928 000 transactions réalisées au cours des 12 derniers mois en France à fin septembre (contre 1,13 million en 2022 sur la même période).

Les prix, qui n’avaient plus connu de baisse depuis l’année 2015, amorcent une baisse sur l’ensemble de la France et de façon plus marquée sur l’Île-de-France : – 2 % est la baisse sur un an de l’indice de prix des appartements anciens en France métropolitaine (- 5,3 % en Île-de-France) ; – 1,6 % est la baisse sur un an de l’indice de prix des maisons anciennes en France métropolitaine (- 5,4 % en Île-de-France).

36 m² correspond à la surface finançable d’un appartement ancien en France métropolitaine (mensualité de 800 €/mois pendant 20 ans et sans apport), soit – 4 m² sur un an.

97 m² correspond à la surface finançable d’une maison ancienne sur l’ensemble de la France (mensualité de 1 300 €/mois pendant 20 ans et sans apport), soit – 14 m² sur un an.

Sources :