Notaires de France : note de conjoncture immobilière juillet 2024

Les Notaires de France ont publié leur dernière note de conjoncture.

Le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France (hors Mayotte) a atteint 793 000 transactions à fin mai. La baisse annuelle se stabilise à un peu plus de 20 % depuis novembre 2023.

Sur un an, en France métropolitaine, les prix des logements anciens affichent une diminution de 5,2 % (- 5,5 % pour les appartements et – 4,9 % pour les maisons).

En province, les projections prévoient, comme pour la France métropolitaine, un ralentissement de la baisse à fin août 2024. Elle serait tout de même un peu plus marquée sur le marché des maisons anciennes (- 4,7 % sur un an) que sur celui des appartements anciens (- 3,7 %).

En Île-de-France, sur un an, les prix continuent de baisser plus fortement au 1er trimestre pour atteindre – 8,1 %.

Le marché du neuf. L’offre de logements est en baisse constante. En mai 2024, les autorisations de logements diminuent et s’établissent à 27 500 (- 3 % par rapport à avril 2024). De juin 2023 à mai 2024, 353 800 logements ont été autorisés à la construction, soit 15 % de moins que lors des 12 mois précédents. En mai 2024, 26 500 logements auraient été mis en chantier, soit 14,2 % de plus qu’en avril 2024. Au cours des 12 derniers mois, 280 100 logements seraient mis en chantier, soit 21,5 % de moins qu’entre juin 2022 et mai 2023.

