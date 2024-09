Semaine de la Médiation avec les Notaires de France du 11 au 18 octobre 2024

Du 11 au 18 octobre 2024, les Notaires de France participeront à la Semaine internationale de la Médiation, un événement sur l’ensemble du territoire visant à promouvoir l’usage de la médiation comme solution efficace et apaisée pour la résolution des conflits. Cette initiative s’inscrit dans la volonté des notaires de conseiller et d’accompagner les particuliers et les professionnels dans la gestion de leurs différends, voire de renforcer leur rôle de médiateurs, pour les notaires formés à la médiation.

Un programme riche et diversifié. Pour faire connaître les avantages de la médiation (et autres modes amiables) comme alternative aux procédures judiciaires traditionnelles, notamment sa rapidité, son coût réduit, et sa capacité à préserver les relations entre les parties, les Notaires de France se mobiliseront tout au long de cette semaine et participeront à de nombreux événements incluant :

. 2 jours pour échanger gratuitement avec un notaire médiateur au 36 20* « dites médiation notaire », les mercredi 16 et jeudi 17 octobre, entre 16 h et 20 h ;

. la mobilisation des 25 centres de médiation du notariat avec l’organisation de permanences d’information et de sessions interactives animées par des notaires spécialisés en médiation, abordant des thématiques variées telles que les conflits familiaux, les différends immobiliers, et les litiges commerciaux ;

. des événements organisés partout en France, tels que des conférences, ateliers, informations, pour faire découvrir les outils de la médiation au public et participer au développement de la culture de la médiation.

Pour aller plus loin : Retrouvez l’ensemble des événements sur le site officiel.

