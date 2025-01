Signature du premier accord de coopération entre les notariats Français et Albanais

Me Bertrand Savouré, Président du CSN, et Me Mimoza Sadushaj, Présidente de la chambre des notaires de la République d’Albanie, ont signé le premier accord de coopération entre les notariats Français et Albanais, marquant une étape importante dans leurs relations.

La signature de ce premier accord de deux ans renouvelables a eu lieu lundi 27 janvier 2025, à Paris.

L’accord porte, d’une part, sur l’échange d’informations et d’expérience dans le domaine du numérique, en particulier en matière d’archivage numérique, notamment pour la mise en place de la numération des minutes des actes papiers (adaptation des outils existants, recherche de financements et pérennisation du processus) et, d’autre part, sur l’échange d’informations et d’expérience juridique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans le cadre de la perspective d’une adhésion de l’Albanie à l’Union Européenne, dont le pays est candidat.

Le notariat Albanais, qui compte environ 470 notaires (dont 60 % de femmes) pour une population d’un peu moins de trois millions d’habitants, est par ailleurs membre de l’UINL (Union internationale du notariat) et membre observateur du CNUE (Conseil des notariats de l’Union Européenne).

