Un trophée pour le podcast « Histoires vraies : les notaires vous racontent – saison spéciale D-Day »

Le 10 décembre 2024 ont été remis les prix de la 9e édition des Trophées de la communication et de la presse en Normandie.

À cette occasion, la chambre des notaires de la cour d’appel de Caen s’est vu attribuer un trophée pour son podcast « Histoires vraies : les notaires vous racontent » – « Saison spéciale D-Day – 80e anniversaire du Débarquement ».

Cette saison spéciale, imaginée à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, est bien plus qu’un simple projet : c’est un hommage aux témoins de cette époque, Mes Pierre Gaulard (102 ans), Émile Raux (94 ans), Pierre Coquelin (92 ans) et Auguste Marguerie (86 ans), quatre notaires honoraires ayant vécu ces évènements historiques.

Leur récit personnel de l’histoire du Débarquement et des épreuves de la guerre représente un patrimoine immatériel que le notariat régional avait à cœur de préserver et de diffuser auprès du grand public. Enfants, adolescents ou jeunes adultes au moment des faits, leur témoignage en podcast et en vidéo offre une plongée unique dans cette période bouleversante de notre histoire.

Et pour ceux qui ne sont plus là, ce sont Mes Bruno Sainte Beuve et François Perron qui racontent leur histoire héroïque.

Par cette initiative, la chambre des notaires de la cour d’appel de Caen réaffirme les valeurs de paix et de solidarité auxquelles le notariat est attaché et qui se traduisent dans l’action quotidienne des notaires pour contribuer à maintenir un équilibre social fondé sur la confiance, le respect mutuel et l’équité.

Sources :