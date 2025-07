Création des délit d’homicides routiers et de blessures routières

À noter que toute condamnation pour homicide routier et blessures routières ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.