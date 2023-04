Allocation de solidarité spécifique : revalorisation

Le décret n° 2023-301 du 22 avril 2023 revalorise le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation équivalent retraite.

Ainsi à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023, le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) est fixé à 18,17 euros, de l’allocation temporaire d’attente (ATA) à 12,80 euros, de l’allocation équivalent retraite (AER) à 39,28 euros.

Un décret n° 2023-302 du même jour fixe le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte à 9,09 euros.

Allocation temporaire d’attente (ATA) : cette allocation procure un revenu à certaines personnes non couvertes par l’allocation chômage (ARE) ou par d’autres minima sociaux (ASS, RSA, etc.), dans l’attente de leur réinsertion. Seules les personnes bénéficiaires de l’ATA avant septembre 2017 continuent de percevoir cette allocation dans la limite de sa durée réglementaire.