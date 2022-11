Augmentation des emplois vacants

La DARES publie son rapport trimestriel sur les emplois vacants : 373 100 emplois vacants au 3e trimestre 2022. Ce nombre augmente de 3 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est portée par le secteur des services, avec +7 % dans le tertiaire marchand et +5 % dans le non marchand.

Les emplois dits « vacants », ou « postes à pourvoir » (job vacancies), sont des postes libres, nouvellement créés ou inoccupés, ou encore occupés et sur le point de se libérer, pour lesquels des démarches actives sont entreprises pour trouver le candidat convenable. Le recrutement souhaité peut correspondre à un contrat à durée indéterminée (CDI), un contrat à durée déterminée (CDD), ou à un emploi saisonnier, même de courte durée.

Au 3e trimestre 2022, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du champ de l’enquête Acemo, le taux d’emplois vacants s’élève à 2,5 %. Il progresse de 0,1 point sur le trimestre et de 0,5 point sur un an.

Entre le 2e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2022, le taux d’emplois vacants augmente légèrement dans le tertiaire marchand et non marchand (+0,1 point dans les deux cas). En revanche, il recule dans l’industrie et la construction (respectivement -0,2 point et -0,1 point).

Au total, on compte 373 100 emplois vacants au 3e trimestre 2022. Ce nombre augmente de 3 % par rapport au 2e trimestre 2022. Cette hausse est portée par le secteur des services, avec +7 % dans le tertiaire marchand et +5 % dans le non marchand. En revanche, le nombre d’emplois vacants recule fortement dans l’industrie (-10 %) et, dans une moindre mesure, dans la construction (-3 %).

Par rapport à la situation prévalant avant la crise sanitaire, le nombre d’emplois vacants augmente fortement (+ 77 % par rapport au 4e trimestre 2019) et de façon généralisée dans tous les grands secteurs : +84 % dans le tertiaire non marchand, +79 % dans l’industrie, +77 % dans le tertiaire marchand et +53 % dans la construction.

Sources :