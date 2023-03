Chiffres de l’apprentissage en 2022 : + 14 %

Le ministère du Travail a publié le 3 mars 2023 les chiffres de l’apprentissage en 2022.

837 000 nouveaux contrats d’apprentissage ont été publiés au cours de l’année dans les secteurs public et privé. Ces chiffres marquent une progression de 14 % par rapport à l’année 2021 et le nombre de nouveaux contrats dans le secteur privé a été multiplié par 2,8 entre 2017 et 2022. L’augmentation du nombre de contrats concerne tous les niveaux de diplôme. Le nombre de jeunes préparant un niveau baccalauréat en apprentissage a doublé depuis 2017.

Comme en 2021, la part des entreprises de moins de 50 salariés est prépondérante. Tous les secteurs économiques et tous les territoires en bénéficient.

L’apprentissage apparaît comme un tremplin efficace vers l’emploi. Deux jeunes sur trois sont en situation d’emploi mois après leur apprentissage. Plus de 10 000 apprentis sont en situation de handicap.

