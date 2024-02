Contrats aidés en 2022 : une baisse significative

Les contrats aidés du secteur marchand prennent davantage la forme de contrats à durée indéterminée (CDI) que dans le non-marchand et sont plus souvent à temps complet. Leurs titulaires sont globalement moins éloignés de l’emploi : en particulier, ils sont moins fréquemment reconnus handicapés et habitent également moins souvent dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dans une zone de revitalisation rurale (ZRR).

Les contrats aidés visent à faciliter l’accès à l’emploi des personnes ayant des difficultés professionnelles ou sociales. Ils associent formation et/ou accompagnement professionnel pour le bénéficiaire et aide financière, versée par l’État, pour l’employeur. Les pouvoirs publics définissent chaque année les modalités de leur mise en œuvre (publics visés, crédits alloués, objectifs d’embauches, taux de prise en charge). En 2022, deux types de contrat aidé existent : les contrats uniques – contrats initiatives emploi (CUI-CIE), dans le secteur marchand ;

les parcours emploi compétences (PEC) dans le secteur non marchand (associations, fondations, collectivités territoriales, établissements d’enseignement ou hospitaliers publics, etc.) Les contrats aidés peuvent être conclus sous la forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat aidé s’arrêtant alors à la fin de la prise en charge par l’État. L’aide dont bénéficient les employeurs est d’au plus 24 mois, hors cas dérogatoires.