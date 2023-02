Évolution des salaires de base dans le secteur privé fin 2022

L’indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) progresse de 0,7 % au cours du 4e trimestre 2022 dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales. Il croît de 0,8 % dans le tertiaire, de 0,6 % dans la construction et de 0,5 % dans l’industrie. Sur un an, le SHBOE augmente de 4,5 % fin décembre 2022 après + 4,5 % fin septembre 2022.

L’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés progresse de 0,6 % au cours du 4e trimestre 2022. Sur un an, il augmente de 3,8 % après + 3,7 % le trimestre précédent.

Ces évolutions doivent être mises en regard de l’inflation : les prix à la consommation (pour l’ensemble des ménages et hors tabac) augmentent de 6,0 % entre fin décembre 2021 et fin décembre 2022. Sur un an et en euros constants, le SHBOE diminue donc de 1,5 % et le SMB de 2,2 %.

Par secteur d’activité, le SMB croît, au cours du 4e trimestre 2022, de 0,7 % dans le tertiaire, et de 0,5 % dans la construction et l’industrie. Sur un an, il augmente de 3,9 % pour le tertiaire, de 3,8 % pour l’industrie, et de 3,3 % pour la construction. En euros constants et sur la même période, il diminue respectivement de 2,1 %, 2,2 % et 2,7 % pour chacun de ces secteurs (tertiaire, industrie et construction).

Par catégorie socioprofessionnelle, le SMB progresse, au cours du 4e trimestre 2022, de 0,7 % pour les ouvriers et les employés, de 0,6 % pour les professions intermédiaires, et de 0,5 % pour les cadres. Sur un an, il augmente de 4,6 % pour les ouvriers, de 4,3 % pour les employés, de 3,2 % pour les professions intermédiaires et de 2,9 % pour les cadres. En euros constants et sur la même période, il baisse respectivement de 1,4 %, 1,7 %, 2,8 % et 3,1 % pour chacune de ces catégories (ouvriers, employés, professions intermédiaires et cadres).