Impact de l’intelligence artificielle sur le travail

Analyser les impacts de l’intelligence artificielle (IA) sur le travail, les travailleurs, l’emploi et les compétences : voici l’objectif du LaborIA, un laboratoire de recherche dédiée à l’intelligence artificielle, crée par le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et Inria en novembre 2021. Le laboratoire a publié le 13 mars 2023 ses premiers résultats d’une enquête qualitative sur le déploiement de l’IA dans les organisations.

L’enquête met en évidence les systèmes d’IA (SIA) les plus utilisés, les motifs qui ont présidé à leur mise en œuvre, les freins et obstacles que les projets ont dû lever et les impacts ressentis ou projetés des SIA sur les différentes dimensions du travail.

Voici les premiers résultats :

Les systèmes d’IA décrits par les répondants sont globalement matures, c’est-à-dire déjà déployés et utilisés, en particulier dans le secteur industriel.

Les SIA sont généralement mis en place au motif de la réduction du risque d’erreur (pour 85 % des répondants), de l’amélioration de performance des salariés (75 %), et de la réduction des tâches fastidieuses (74 %). On note également que les répondants déclarent fréquemment utiliser des systèmes d’IA pour garantir la sécurité des salariés, en particulier dans l’industrie.

Davantage que le coût de développement, le manque de compétences en interne (37 %) et la compatibilité avec les outils existants (38 %) sont identifiés comme les principaux obstacles au déploiement de SIA.

Le ressenti d’impact positif de l’IA est bien plus élevé chez les répondants qui utilisent l’IA (90 %) que chez ceux qui ne l’utilisent pas (48 %).

Les résultats montrent que les systèmes d’IA ont des effets sur l’ensemble des dimensions du travail, telles que le sens, l’autonomie, la responsabilisation des salariés, les relations sociales, mais aussi et surtout sur l’évolution des compétences et des savoir-faire (pour près de 70 % des répondants).

Cette enquête a été menée en 2022 auprès de 250 décideurs travaillant au sein d’entreprises et d’organisations publiques de plus de 50 salariés. Les répondants exercent dans divers secteurs tels que l’industrie (15 %), l’administration publique (15 %), les services financiers (13 %), du BTP, la construction et le transport (9 %).

