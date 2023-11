Jeux Olympiques 2024 : suspension temporaire du repos hebdomadaire

Le décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 étend temporairement la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l’article L. 3132-5 du Code du travail aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des jeux Olympiques de 2024.

Ainsi l’article 1er du nouveau texte prévoit que du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, le repos hebdomadaire peut être suspendu en application de l’article L. 3132-5 du Code du travail dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés immédiatement après la période mentionnée à l’article 1er.

