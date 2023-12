La négociation collective en hausse en 2022

En 2022, l’activité conventionnelle des entreprises se traduit par le dépôt auprès de l’administration de 114 320 textes, soit une hausse de 17,3 % par rapport à 2021.

Cette dynamique est notamment portée par les textes signés par les délégués syndicaux, qui progressent de 15,0 % (47 940 textes). 88 570 accords et avenants sont signés et enregistrés en 2022, un volume supérieur au pic de 2019. Les délégués syndicaux sont les signataires de la moitié de ces accords et un quart sont validés par référendum.

44,2 % des accords collectifs conclus en 2022 concernent l’épargne salariale (39 130 accords). En raison de l’inflation et des incitations à la protection du pouvoir d’achat, le thème salarial est plus abordé (+ 29,6 %, 19 850 accords) que le temps de travail (17 290 accords). Le renouvellement des instances représentatives du personnel stimule le thème du droit syndical et de la représentation du personnel (+ 134,0 %, 6 130 accords).

