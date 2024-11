Le CDI d’employabilité expérimenté pour 4 ans supplémentaires

La loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 a été publiée au Journal officiel le 16 novembre 2024. Elle proroge pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité.

L’adoption à l’identique de cette loi n’allait pas de soi car, entre son adoption à l’Assemblée nationale et son examen au Sénat, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait fini par publier son rapport datant de juillet 2023, dans lequel elle désapprouve la poursuite de l’expérimentation du CDIE, tout du moins avec un cadre juridique identique, et le risque de concurrence et de sédimentation des dispositifs au sein du marché de l’emploi.

