Participation, intéressement et épargne salariale

Le suivi statistique de la participation, de l’intéressement et de l’épargne salariale repose sur deux enquêtes du système d’observation de l’activité et des conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) de la Dares : l’enquête sur la participation, l’intéressement, les plans d’épargne entreprise et l’actionnariat des salariés (Pipa) ; l’enquête sur les petites entreprises (TPE).

Pour chacun des dispositifs est donné :

le pourcentage des entreprises ayant un accord et la part des salariés concernés ;

le pourcentage de celles ayant distribué de la participation/intéressement/épargne salariale ainsi que la part des salariés couverts et le montant moyen perçu par salarié.

En 2010, la méthode de pondération des enquêtes Acemo a été revue. Les enquêtes sont désormais calées sur des données externes de meilleure qualité, afin d’obtenir une meilleure représentativité, ainsi qu’une meilleure cohérence avec d’autres sources statistiques disponibles. Les données de calage sont calculées à partir des effectifs salariés issus des estimations d’emploi de l’Insee (restreints au champ Acemo), et d’une structure par taille d’entreprise et secteur d’activité plus détaillée obtenue par une exploitation structurelle du dernier fichier disponible des Déclarations annuelles de données sociales (DADS) de l’Insee.