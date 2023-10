Tickets-restaurant : la dématérialisation est annoncée !

Lundi 2 octobre sur France Info, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée notamment du Commerce, annonce lancer la dématérialisation des tickets-restaurant.

Depuis fin février, les restaurateurs et commerçants qui recueillent des tickets-restaurant papier doivent les traiter eux-mêmes, pour ensuite les envoyer directement à l’un des organismes émetteurs et se faire rembourser. Un changement induisant une surcharge de travail pour les professionnels. Auparavant, ceux-ci envoyaient les titres à la Centrale de règlement des titres, qui prenait en charge ensuite la partie administrative. La ministre constate qu’un quart des restaurateurs et commerce refusent aujourd’hui les titres sous format papier, produits trop complexes à gérer. Par ailleurs, d’importantes commissions prélevées rendent ce dispositif peu attractif pour les établissements.

Les tickets-restaurant devront bientôt être tous sous format carte ou 100% virtuel. L’exécutif souhaite que cette transition soit réalisée avant 2026, promettant d’accompagner les entreprises et les salariés qui dépendent encore des titres papiers.

