Télétravail : évolution des pratiques et des conditions de travail

La Dares a étudié l’évolution de la pratique du télétravail depuis la crise sanitaire et les conditions de travail et de vie des salariés qui y sont associées.

Entre 2019 et 2023, la part des personnes salariées pratiquant le télétravail au moins occasionnellement passe de 9 % à 26 %. Cette progression est majoritairement portée par les cadres. Elle s’accompagne d’une représentation accrue des femmes, des jeunes et des plus diplômés parmi les télétravailleurs.

Les télétravailleurs ont davantage d’autonomie et travaillent de manière moins intense lorsqu’ils sont à distance que sur site. En revanche, le soutien qu’ils peuvent obtenir de leurs collègues ou supérieurs est réduit. C’est particulièrement le cas dans la fonction publique.

Les inégalités entre femmes et hommes persistent en cas de pratique du télétravail, les femmes sont davantage préoccupées par la gestion quotidienne de leur foyer que les hommes, sauf au sein des couples avec de jeunes enfants.

Parmi les salariés dont le poste se prête au télétravail, ceux qui le pratiquent jouissent en moyenne de meilleures conditions de travail que les non-télétravailleurs.