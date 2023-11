Une nouvelle web série sur le droit du travail

Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, en partenariat avec la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est, propose une web série autour de plusieurs thématiques du droit du travail telles que le travail illégal, le harcèlement sexuel, le contrat à durée déterminée (CDD), le comité social et économique (CSE)…

L’objectif de ces vidéos est de répondre aux questions que se posent au quotidien les salariés et les employeurs, de présenter de manière structurée les grandes thématiques du droit du travail aux étudiants en droit et de fournir un support pédagogique aux personnes en formation.

Dans chaque épisode, une grande notion est présentée et les cas de figure les plus courants au quotidien sont exposés. Des experts de la Direction générale du travail (DGT), de l’inspection du travail ou d’autres services des DREETS apportent des précisions sur chacune des thématiques abordées.

Les différents thèmes abordés pour l’instant sont :

Les sources du droit du travail

Les ressources du droit du travail

Le travail illégal

Le harcèlement sexuel

Le contrat à durée déterminée (CDD)

