3. Outre la disparité conceptuelle entre les nouveaux droits réels et les droits réels traditionnels (B), la fragmentation du droit de propriété pourrait être justifiée par l’impertinence du concept de démembrement du droit de propriété pour l’appréhension des droits réels sui generis (A).

A – L’impertinence du concept de démembrement du droit de propriété pour les droits réels sui generis

4. La notion de propriété15 est appréhendée comme la réunion d’un ensemble de prérogatives entre les mains d’une personne disposant, sous certaines réserves, d’un droit de vie et de mort sur une chose corporelle ou incorporelle. Néanmoins, la toute-puissance du propriétaire peut se voir tempérée, notamment lorsque ses prérogatives sont dissociées au profit d’une ou plusieurs personnes. Cet éclatement du droit de propriété n’a nullement vocation à engendrer des prérogatives concurrentes à celles du propriétaire. Ce dernier, à travers la technique du démembrement du droit de propriété, n’entend nullement être concurrencé dans l’exercice de son autorité sur son bien. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un véritable démembrement de la propriété, laquelle demeure pleine et entière au profit exclusif de son titulaire, mais davantage d’une dissociation de ses attributs essentiels16. Ce résultat n’est réalisable qu’au prix d’une scission de l’usus et/ou du fructus, seules composantes du droit de propriété auxquelles une personne autre que le propriétaire peut valablement prétendre. En effet, le titulaire du démembrement du droit de propriété est, par postulat, dépourvu du droit de disposer de la chose. Le recours aux démembrements du droit de propriété ne saurait donc avoir pour finalité de porter atteinte aux droits du propriétaire qui devrait ultérieurement recouvrer l’intégralité de ses prérogatives. Lorsqu’elle est mise à la disposition d’une personne en vertu du droit de jouissance et/ou d’usage, la chose est en effet destinée à regagner le patrimoine du propriétaire, et ce, reconstituée de l’ensemble de ses prérogatives.

5. Ainsi, la notion de démembrement du droit de propriété devrait-elle être appréciée au prisme de ses manifestations. Elle consiste, pour le propriétaire, en la reconnaissance à autrui du droit d’utiliser la chose et/ou d’en percevoir les fruits. L’hypothèse serait en réalité celle d’une accession aux utilités économiques de la chose d’autrui, et ce, pendant une durée prédéterminée. Le temps et l’usage sont alors des critères déterminants pour la constitution d’un démembrement du droit de propriété, en ce sens qu’ils permettent d’en fixer le contenu ainsi que les conditions de mise en œuvre. Or, les droits réels nouvellement créés17 se démarquent significativement de leurs prédécesseurs, étant donné qu’ils ne permettraient pas à leur titulaire d’accéder aux fruits de la chose, d’une part, et ne sont point enfermés dans une borne temporaire18, d’autre part. En effet, la confection de ces droits réels innommés poursuit, manifestement, une logique d’émancipation des droits réels traditionnels et ne saurait donc raisonnablement aboutir à une transposition pure et simple de leurs traits caractéristiques. Souvent engendrés à l’occasion d’une aliénation de la chose, ces nouveaux droits réels sont généralement reconnus au propriétaire antérieur qui ne compte pas abandonner totalement les utilités essentielles de la chose. Ne pouvant se voir reconnaître dans une même convention, en sa qualité d’aliénateur, le double statut de nu-propriété-usufruitier, il emprunterait alors fort logiquement la technique de la fragmentation du droit de propriété qui justifierait aisément la création d’un droit réel spécifique. L’accroissement des propriétés fragmentées sur certaines utilités des choses corporelles est le signe, non pas d’un retour à une vision collective des choses de l’ancien régime, mais davantage d’un mouvement de réservation individuelle de ces choses19.

6. De plus, ces droits réels nouveaux n’ont pas un caractère viager et donc sont susceptibles de survivre au décès de leur titulaire20. Il en est ainsi du droit de crû et à croître21 auquel la Cour de cassation reconnaît la possibilité d’être constitué pour une durée indéterminée. À l’exception des situations où ils sont marqués du sceau de l’intuitu personae, les droits réels innommés peuvent valablement être transmissibles entre vifs ou pour cause de mort. Leur existence juridique déroge, manifestement, au caractère temporaire des démembrements du droit de propriété. La fragmentation du droit de propriété, contrairement à la technique du démembrement, justifie amplement la création d’un droit réel pour une durée supérieure à 30 ans, au profit des personnes morales, et au-delà de la durée de vie des personnes physiques. C’est dire que le temps n’est point une variable déterminante pour la confection de ces nouveaux droits réels, par le recours à la technique juridique de la fragmentation du droit de propriété. Les droits réels susceptibles d’être créés sont donc potentiellement perpétuels22, notamment lorsqu’ils sont constitués au profit d’une entité juridique23, telle qu’une société ou une fondation dont l’espérance de vie est de 99 ans. En outre, le démembrement du droit de propriété entraîne un véritable changement de nature du droit du propriétaire. Ce dernier se trouve momentanément privé de la plénitude de ses prérogatives et est désormais considéré, à juste titre, comme un nu-propriétaire. En revanche, la fragmentation du droit de propriété n’amoindrit pas le droit de propriété, dès lors que le propriétaire demeure détenteur de l’intégralité de ses prérogatives. Il s’agit en réalité davantage d’une fragmentation des prérogatives et/ou de l’assiette du droit de propriété que du droit de propriété lui-même, lequel demeure l’exclusivité de son titulaire. Au regard du caractère limitatif de la liste24 des démembrements du droit de propriété contenus dans le Code civil de Napoléon, les droits réels innommés engendrés par fragmentation du droit de propriété ne sauraient objectivement être fondus dans le moule dédié aux principaux droits réels.