Logements indivis : vers une sortie plus rapide de l’indivision ?

La proposition de loi envisage plusieurs pistes afin d’accélérer le partage judiciaire ou de mieux gérer les immeubles indivis à usage d’habitation.

B – Vers de nouvelles autorisations judiciaires pour la gestion des immeubles indivis à usage d’habitation

La proposition de loi prévoit également la remise d’un rapport sur la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. L’article 815-7-1 du Code civil prévoit actuellement son application en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin pour les immeubles à usage exclusif ou mixte d’habitation vacants ou inoccupés depuis plus de deux ans. Il permet à un indivisaire d’être autorisé en justice à exécuter des travaux d’amélioration, de réhabilitation ou d’aménagement d’un immeuble indivis et à accomplir les actes d’administration et formalités de publicité ayant pour objet de le donner à bail à titre d’habitation principale. Cette autorisation permet de déroger aux règles de gestion des biens indivis posées à l’article 815-3 du Code civil, qui exigent le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pour effectuer les actes d’administration et conclure ou renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal et l’unanimité pour les actes qui ne relèvent pas d’une exploitation normale ou les actes de disposition non visés par la majorité des deux tiers. Ce rapport servirait de base pour envisager l’opportunité d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire, comme le précisait le texte initialement déposé10. La lutte contre la dégradation et la vacance des logements pourrait ainsi aboutir à une augmentation considérable des pouvoirs de gestion d’un indivisaire agissant seul.

Si l’objectif poursuivi par la proposition de loi est louable, il s’accompagne cependant d’une diminution de la protection des droits de l’ensemble des indivisaires, mais il s’agit certainement d’une conséquence inéluctable pour faciliter la sortie de l’indivision successorale.