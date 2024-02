Action en nullité du contrat d’assurance pour dol de l’assureur : l’éviction de la prescription biennale en question

La Cour de cassation juge que l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Si elle a le mérite de clarifier la jurisprudence en la matière, la solution retenue méconnaît le fonctionnement technique des règles régissant la nullité. L’analyse adoptée par la Cour de cassation s’éclaire en opportunité : la conception restrictive du champ de la prescription biennale dont elle témoigne répond à la volonté de protéger les assurés contre le jeu d’un mécanisme devenu inadapté car insuffisamment protecteur de leurs intérêts.

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, no 22-15768

1. Définie comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (C. civ., art. 2219), la prescription extinctive est en principe un vecteur de sécurité juridique car elle « a pour effet de consolider les situations de fait qui ont duré un certain temps en pérennisant le statu quo »1. Pourtant, les imperfections grevant son régime transforment parfois cette institution, jadis présentée comme « la plus nécessaire à l’ordre social »2 en une inépuisable source de contentieux. La sécurité juridique n’y trouve guère son compte, comme l’illustre la jurisprudence relative à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. La mise en œuvre de ce texte, considéré comme « un véritable nid à procès »3, malmène les exigences les plus élémentaires de la sécurité juridique, à tel point que chaque prise de position de la Cour de cassation semble rendre plus impérieuse une intervention législative. L’arrêt sous commentaire en porte le témoignage.

2. En l’espèce, un particulier avait souscrit le 15 septembre 2010 un contrat d’assurance-vie multisupports. Par l’intermédiaire d’un courtier, il avait ensuite versé une somme d’argent, qui fut investie sur différents supports. Par suite de deux rachats partiels et du réinvestissement d’une somme d’argent sur un autre support, le souscripteur a assigné le courtier et l’assureur afin d’obtenir l’annulation de deux arbitrages (réalisés le 4 février 2011 et le 18 juin 2014) et le remboursement des sommes versées. Infirmant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel déclara ces demandes irrecevables, car prescrites sous l’égide de l’article L. 114-1 du Code des assurances. L’argumentation du pourvoi reposait précisément sur l’éviction de ce texte, aux termes duquel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Sanctionnant une déloyauté antérieure à la conclusion du contrat d’assurance, l’action en nullité fondée sur le dol de l’assureur ou de son représentant n’aurait pu, à en croire le demandeur au pourvoi, « dériver » de ce contrat. La thèse emporte la conviction de la Cour de cassation : au visa des anciens articles 1116 et 1304 du Code civil et de l’article L. 114-1 du Code des assurances, la deuxième chambre civile énonce que « l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance, au sens de ce dernier texte ». La prescription biennale est ainsi expressément écartée en ce qui concerne l’action en nullité du contrat d’assurance pour dol. Or, pour opportune qu’elle soit (II), la conclusion à laquelle parvient la Cour de cassation n’échappe pas à la critique sur le plan de la technique juridique (I).