Cession d’actions : attention, le promettant d’une promesse unilatérale s’oblige définitivement et ne peut se rétracter

Validité de promesse unilatérale de cessions d’actions. Dans notre affaire, le 8 mars 2016, la société MG a notifié à la société GTD la rétractation de sa promesse unilatérale. Le 28 juin 2016, la société GTD a notifié à la société MG son intention de lever l’option. La Cour de cassation affirme avec force dans l’intérêt du bénéficiaire que la rétractation du promettant avent la levée d’option (B) n’entraîne pas la nullité de la promesse unilatérale de cession d’actions qui demeure valable (A).

A – Conditions de validité de la promesse unilatérale de cession d’actions

Utilités et définition de la promesse unilatérale de cessions d’action. On s’accorde à reconnaître que la promesse de cession d’actions est une convention à travers laquelle un actionnaire (le vendeur) s’engage à vendre ses actions à un bénéficiaire, à un prix déterminé et dans des conditions bien précises, pendant un délai déterminé ou indéterminé2. Comme en matière d’avant-contrat de vente d’immeuble, les parties ont souvent recours à une promesse unilatérale ou synallagmatique : « Lorsqu’elles sont obligées de différer la cession proprement dite pour une raison quelconque : nécessité d’un audit comptable ou juridique, obligation de solliciter une autorisation administrative, etc. »3.

Promesses croisées d’achat et de vente concernant les mêmes actions. Alors que, dans la promesse synallagmatique de cession croisée d’actions, les parties sont d’ores et déjà liées, ces dernières préfèrent bien souvent stipuler une promesse unilatérale de cession d’actions. C’est ainsi que la Cour de cassation avait estimé que, selon l’arrêt attaqué, les consorts X ont cédé aux consorts Y, le 22 juillet 1986, 1 350 des 1 500 actions qu’ils détenaient dans le capital de la société X ; que, sous l’intitulé « engagement au 31 décembre 1987 », l’article 4 du contrat de cession stipulait deux promesses de vente et d’achat rédigées dans les termes suivants : « Le groupe Y. s’engage d’une façon solidaire et indivisible à acquérir au plus tard le 31 décembre 1987 les 10 % restant soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs de manière à porter sa participation à 100 %, les consorts X. s’engagent d’une façon solidaire et indivisible à vendre au plus tard le 31 décembre 1987, les 10 % restant soit 150 actions au prix définitif de 140 000 francs ; que les consorts X. ont fait assigner le 30 octobre 1997 les consorts Y. et la société X. devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet engagement ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que les engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et d’achat devenues caduques à l’expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l’option ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’échange d’une promesse unilatérale d’achat et d’une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu’elles sont stipulées dans les mêmes termes, la cour d’appel a violé les textes susvisés »4. Le risque dans cette situation est la requalification de promesses croisées en vente parfaite5.

Condition essentielle de validité de la promesse unilatérale de cession d’actions : prix déterminé ou déterminable. On perçoit assez facilement à quel point les promesses sont soumises aux mêmes conditions de validité que les avant-contrats en général et notamment le prix sur la base duquel la cession interviendra6. Cette position est attestée par la doctrine qui considère que la cession interviendra si l’option est levée en fonction d’un prix qui doit être déterminé ou au moins déterminable7.