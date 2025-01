Conditions de formation et conditions de validité d’une vente conclue à la suite d’une promesse unilatérale : une confusion surprenante

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de décider que, parce que « la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire, (…) la vileté du prix s’apprécie (…) à la date de la promesse et non à celle de la levée d’option ». Ce faisant, elle opère une confusion injustifiée entre la détermination et l’appréciation des « éléments essentiels » de la vente, c’est-à-dire entre conditions de formation et conditions de validité du contrat.

Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, no 21-12.661

1. Un contrat est un acte de prévision, certes, mais, conclu à très long terme, il devient divination et loin, alors, d’assurer la sécurité juridique, il peut bouleverser les situations économiques qui semblaient les mieux assurées. Sont typiques de cette hypothèse les promesses unilatérales de vente qui prévoient une levée d’option aux calendes grecques ou peu s’en faut.

2. L’espèce ayant conduit à l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 21 novembre 2024 est particulièrement emblématique à cet égard puisque le terme prévu dans une promesse conclue en octobre 1971 devait échoir, en définitive, en novembre 2017… L’héritier du bénéficiaire originaire ayant levé l’option en novembre 2016, il prétendait logiquement que la vente définitive était conclue.

C’était sans compter sur l’héritier du promettant qui, souhaitant assainir une situation juridique dormante et, très vraisemblablement également, se retirer d’un contrat devenu économiquement très désavantageux, avait, en juin 2011, « indiqué au bénéficiaire qu’il considérait la promesse de vente comme caduque ».

Ce dernier l’assigna néanmoins « aux fins de transfert de propriété de la parcelle », objet de la promesse, et en « paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ».

3. La question, du plus grand classique, de l’effet de la rétractation du promettant nous retiendra peu. On connaît désormais tous les tenants et aboutissants de cette saga juridique : le refus initial de la troisième chambre civile d’accorder, en cette hypothèse, l’exécution forcée de la promesse1 ; les critiques doctrinales demeurées vaines, quoique quasi unanimes2 ; le désaveu par le législateur via l’adoption de l’article 1124 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 20163 ; la soumission de la Cour de cassation à la nouvelle règle de droit par un revirement de jurisprudence retentissant en ce qu’il faisait fi des règles de droit transitoire prévues par l’ordonnance elle-même (art. 9)4, ce que la chambre commerciale a tenté de justifier de manière laborieuse quoique (parce que ?) enrichie5.

4. C’est au demeurant parce qu’elle avait statué avant la date du revirement du 23 juin 2021 que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, en l’espèce, refusé de constater le transfert de propriété (n° 13). On n’évoquera ce point que pour souligner que la cour d’appel, ne pouvant ignorer le nouvel état du droit issu de l’article 1224, alinéa 2, du Code civil, dont elle reprend les termes, avait reconnu que « la révocation de la promesse par le promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut empêcher la formation du contrat promis » (n° 12). Ce texte étant néanmoins inapplicable ratione temporis à une promesse conclue en 1971, elle en avait tiré la conclusion que la Cour de cassation avait appliqué sans fléchir depuis son arrêt de principe de 1993 : le refus de sanctionner la rétractation illicite du promettant autrement que par l’octroi de dommages-intérêts, au motif – peu convaincant – qu’une promesse de vente faisait naître à la charge du promettant une obligation de faire, celle de conclure la vente définitive, qui, en tant que telle, ne pouvait donner lieu à exécution forcée.

5. Sans surprise alors, la Cour de cassation, invoquant et citant son arrêt de revirement, casse la décision de la cour d’appel, puisque « le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire » (n° 11).

6. L’intérêt particulier de l’arrêt n’est donc pas là. Beaucoup plus intéressante, car inédite, est la solution, retenue dans la deuxième branche du moyen, selon laquelle « la vileté du prix s’apprécie, à la différence de l’action en rescision pour lésion ouverte dans les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du Code civil, à la date de la promesse et non à celle de la levée d’option » (n° 19).

7. L’importance pratique de cette décision est mise en lumière par les faits d’espèce : la promesse unilatérale de vente avait été conclue en 1971 et la vente définitive formée par la levée de l’option 45 ans plus tard, en 2016. Entre-temps, le prix de l’immeuble vendu n’avait pu que sensiblement évoluer ce qui explique sans doute pourquoi le promettant avait notifié, vainement, la caducité de la promesse au bénéficiaire en 2011. Que l’on se situe à la date de la promesse ou à celle de la vente, l’équilibre économique de celle-ci n’était évidemment pas le même, à tel point que le vendeur avait obtenu que les juges du fond prononcent la nullité de la vente pour défaut de prix réel et sérieux (n° 18).

Pour ce faire, ils pouvaient se prévaloir de la règle retenue à l’article 1675, alinéa 2, du Code civil en matière de lésion. Ce texte dispose en effet que, « en cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation ». L’analogie avec l’hypothèse d’un prix dérisoire semblait en effet s’imposer. À rebours toutefois, la Cour de cassation précise dans son conclusif que cette règle ne s’applique pas à la question de la vileté du prix ; elle adopte alors la date de la promesse et non celle de la levée de l’option pour apprécier le caractère sérieux de celui-ci. Au fondement de sa solution, elle invoque le mécanisme de la promesse unilatérale de vente qui « est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente ».

8. Tels étaient déjà les termes de l’arrêt précité du 23 juin 2021, qui précisait également que, parmi ces conditions de validité de la vente qui s’apprécient à la date de conclusion de la promesse, il y avait « notamment », « la capacité du promettant à contracter et [le] pouvoir de disposer de son bien ». Une telle solution ne faisait pas débat au demeurant, les conditions relatives au consentement du promettant devant à l’évidence être réunies lorsqu’il s’engage. C’est pourquoi, à l’inverse mais tout aussi logiquement, capacité et pouvoir du bénéficiaire doivent s’apprécier lors de la levée de l’option puisque c’est à ce moment-là seulement que ce dernier est engagé6.

Le moment d’appréciation des conditions de validité de la vente afférentes aux contractants ne soulève donc pas de difficulté. En revanche, la question n’avait pas été posée jusque-là à la Cour de cassation de savoir quand devaient être examinées celles relatives à la vente elle-même. Et, concernant l’équilibre économique du contrat, elle y répond sans ambiguïté : sauf texte contraire, au moment de la conclusion de la promesse unilatérale.

9. La cassation met en lumière deux logiques juridiques qui s’affrontent et conduisent à des solutions inverses. La question est de déterminer laquelle il convient de faire prévaloir. On reconnaît alors que la solution inédite de la Cour de cassation (I) nous paraît injustifiée (II).