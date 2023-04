Garantie d’éviction partielle : des précisions sur l’indemnisation

Une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une éviction partielle, fondée sur les articles 1636 et 1637 du Code civil, n’est pas nouvelle en appel, dès lors que les acquéreurs avaient formé, en première instance, des demandes fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630, tendant à l’exercice du même droit. Par ailleurs, l’indemnité d’éviction doit s’apprécier au regard non des caractéristiques du bien qui justifient l’éviction, mais au regard de sa désignation lors de la vente.

Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 21-16666

L’article 1625 du Code civil oblige le vendeur à garantir la possession paisible de la chose vendue. À ce titre, la garantie d’éviction du fait des tiers permet de protéger l’acquéreur contre un vendeur qui lui aurait cédé plus de droits sur la chose qu’il n’en avait. Elle est due pour tous les troubles de droit préexistants au moment de la vente, non déclarés et ignorés de l’acheteur.

L’éviction peut être soit totale, soit partielle1.

En cas d’éviction partielle, et si l’éviction est d’une importance telle que l’acheteur n’aurait pas acheté s’il avait connu le risque d’éviction, ce dernier peut demander la résolution de la vente (article 1636 du Code civil) assortie, le cas échéant, d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. En revanche, si l’éviction partielle est insuffisante pour demander la résolution, l’acheteur aura seulement la possibilité de demander une indemnité correspondant à la valeur de la partie du bien dont il a été évincé2.

Cette affaire permet de revenir sur la garantie d’éviction et plus précisément sur l’indemnité d’éviction qui est due en cas de trouble3.

En l’espèce, il était question d’une éviction partielle. En juillet 2010, des acheteurs font l’acquisition d’une maison avec jardin pour un prix de 293 000 €. Six mois après cette acquisition, les acheteurs sont sommés par la direction départementale des territoires et de la mer de libérer une bande de terrain de 28 m2 appartenant au domaine public maritime. Or, entre-temps, les acquéreurs avaient fait édifier sur cette bande de terrain des constructions annexes à la maison. Par ailleurs, le mur de clôture empiétait également sur ladite bande.

Mécontents, les acquéreurs assignent leurs vendeurs, sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1630 du Code civil relatifs à la garantie d’éviction, afin d’obtenir l’annulation de la vente, le remboursement des frais engagés sur l’immeuble depuis son acquisition et le paiement de dommages-intérêts. Précisons que si l’éviction causée à l’acquéreur d’un bien par le fait de l’autorité publique ne peut, en général, donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que, par aucun moyen, l’acquéreur n’en peut empêcher les effets4. Tel était le cas en l’espèce.

Dans un arrêt en date du 14 mars 2019, la cour d’appel de Montpellier ordonne la réouverture des débats et invite les acquéreurs à conclure au regard des dispositions des articles 1636 et 1637 du Code civil ainsi que sur les conséquences découlant de l’option choisie quant à leurs demandes chiffrées.

L’héritière des acquéreurs5 renonce, dans ses conclusions récapitulatives d’appel, à sa demande d’annulation de la vente et sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’éviction partielle du bien acquis neuf ans plus tôt.

Les vendeurs soulèvent alors une fin de non-recevoir prise de la nouveauté des demandes en appel.

Se pose ainsi une première interrogation relative au caractère nouveau ou non de la demande de l’héritière.

À ce titre, les vendeurs faisaient grief à l’arrêt de déclarer l’héritière recevable en sa demande de règlement de la valeur de la partie évincée alors que les acquéreurs s’étaient fondés, en première instance sur les articles 1625, 1626 et 1630 du Code civil. De ce fait, la demande en indemnisation sollicitée devant la cour d’appel sur le fondement des articles 1636 et 1637 du Code civil constituait, selon eux, une demande nouvelle. Une demande qui, au titre de l’article 564 du Code de procédure civile (« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »), ne pouvait qu’être irrecevable.

La Cour de cassation rejette cet argument en estimant qu’en ayant constaté qu’en exécution de l’arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2019, l’héritière des acquéreurs avait sollicité des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’éviction partielle, conformément à ce que permettent les articles 1636 et 1637 du Code civil, la cour d’appel en avait exactement déduit que cette demande tendait à l’exercice du même droit qu’en première instance, à savoir la mise en jeu de la garantie légale du vendeur. Qu’en conséquence, la demande en appel n’était pas nouvelle.

Cette solution est logique. En effet, si les demandeurs s’étaient fondés en première instance sur les articles 1625, 1626 et 1630 du Code civil pour solliciter une indemnisation et s’étaient, ensuite, fondés sur les articles 1636 et 1637 du Code civil, la demande n’était pas, en soi, nouvelle.

Cette demande d’indemnisation, d’une part, avait été sollicitée dès la première instance et résultait, d’autre part, et dans les deux cas, de l’exercice du même droit : celui de solliciter, au titre de la garantie d’éviction, une indemnisation du préjudice résultant d’un trouble de droit. Dès lors, cette modification des fondements textuels n’était pas de nature à créer une demande nouvelle.

Au-delà de cette première interrogation, se posait également la question de savoir comment l’indemnité d’éviction devait être appréciée.

Les vendeurs faisaient grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 80 000 € au titre de la valeur de la partie dont l’héritière acquéreuse se trouvait évincée en estimant que la méthode d’évaluation de l’indemnisation, adoptée par la cour d’appel, était contraire à l’article 1637 du Code civil qui énonce que « si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur »6.

Pour les vendeurs, la somme de 80 000 € correspondait à une indemnité calculée en fonction du prix total de la vente et non au regard de la valeur de la partie du bien dont l’acheteur avait été évincé.