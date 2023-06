La demande de nullité du bail commercial pour erreur sur les qualités substantielles, retour sur l’appréciation

Bien qu’utilisant l’ancien article 1110 du Code civil, l’appréciation de l’erreur par la Cour cassation est tournée vers l’avenir. La solution de la Cour n’entre pas en contradiction avec la réforme, permettant ainsi une application uniforme de la preuve de l’erreur (A). De plus, elle laisse implicitement planer la possibilité de recourir à un prévisionnel de charges (B).

A – La preuve de l’erreur, une application uniforme

L’ordonnance du 10 février 20164 modifie les articles sur l’erreur, sans modifier l’orthodoxie de la théorie des vices du consentement. L’article 1132, alinéa 1, du Code civil prévoit désormais que l’erreur commise par l’un des contractants est une cause de nullité quand elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. Ces qualités essentielles sont celles qui ont été convenues expressément ou tacitement et en considération desquelles les parties ont contracté, en vertu de l’article 1133, alinéa 1, de ce même code. Cette ordonnance et les substitutions terminologiques ne remettent pas en cause les solutions rendues sous l’empire de l’ancien texte, et celles rendues depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016. L’arrêt de l’espèce n’y fait pas exception. En effet, il existe une constante entre les deux législations : les juges recherchent un « équilibre entre l’impératif de protection des volontés individuelles et l’impératif de sécurité des transactions »5, en rappelant que l’erreur doit exister au moment de la conclusion du contrat.

La solution de l’espèce n’en est pas moins dénuée d’intérêt au regard de la théorie des vices du consentement. Bien que rendu sous l’empire de l’ancienne législation, cet arrêt de la Cour de cassation trouvera à s’appliquer avec le nouvel article 1133 du Code civil. C’est à ce titre que la solution est tournée vers l’avenir. Elle rappelle que la validité du consentement doit s’apprécier au moment de la formation du contrat, mais elle montre aussi qu’elle ne refuse pas l’appréciation d’éléments postérieurs à la rencontre des volontés pour apprécier l’erreur. La Cour de cassation n’y est pas hostile mais ce qu’elle demande, et demandera par l’application des nouveaux articles, est que ces éléments postérieurs versés aux débats ne soient pas impropres à mettre en lumière l’erreur. Une telle difficulté pourrait être levée en présence d’un prévisionnel de charges.