La fixation du prix dans les contrats de prestation de service : le désaveu du législateur ?

II – L’affirmation du devoir des juges de fixer le prix

12. Les exigences logiques du droit probatoire. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353, alinéa 1er, du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, lorsqu’un créancier exige l’exécution d’une obligation de somme d’argent, il doit établir non seulement l’existence de celle-ci mais également son montant. Échoue-t-il à apporter cette double preuve qu’il est débouté de sa demande.

Si la répartition de la charge de la preuve entre les parties est chose souvent délicate, tel n’est donc pas le cas ici : le principe étant que les sujets de droit sont libres de toute obligation autre que celles prévues par la loi, il incombe logiquement à celui qui affirme qu’une personne lui doit plus de le prouver.

13. La Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt de principe portant déjà sur l’évaluation d’honoraires réclamés par un cabinet d’expertise comptable. Au visa notamment de l’article 1315 du Code civil – devenu sans changement l’article 1353 à la suite de l’ordonnance de 2016 –, elle décidait ainsi qu’« il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant »6. Elle ajoutait « qu’il appartient au juge d’apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni »7. Ainsi, la répartition des rôles semblait claire : au créancier de justifier du montant de la créance réclamée, au juge d’estimer la justesse de celui-ci.

Or, dans l’arrêt sous commentaire, la Cour de cassation est amenée à préciser comment combiner les rôles respectifs du créancier et du juge lorsque, situation inédite devant elle à notre connaissance, le principe d’une rémunération étant acquis, le prestataire ne justifie aucunement du montant réclamé.

14. Elle décide alors que « les prestations [ayant] été réalisées et ces honoraires [étant] fondés en leur principe, le tribunal (…) devait en fixer le montant », sauf à méconnaître « l’étendue de ses pouvoirs » et commettre ainsi un déni de justice. L’article 4 du Code civil est visé, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Ainsi, dans l’hypothèse où le prestataire a certes établi l’existence de sa créance mais non son montant, le juge du fond est enjoint de pallier cette défaillance dans la charge probatoire qui incombe en principe au créancier : obligation lui est faite de fixer lui-même le prix dû par le client.

Comment alors expliquer une telle mansuétude de la part de la Cour de cassation qui semble si évidemment contraire aux règles les plus fondamentales du droit probatoire ? À rebours des apparences, cette solution est entièrement justifiée, tant sur le plan juridique que pratique.

15. La mansuétude justifiée de la Cour de cassation. Pour admettre qu’en refusant de déterminer eux-mêmes le montant de la créance les juges du fond commettraient un déni de justice, il faut convenir que débouter le prestataire de son action en paiement au motif qu’il n’en a pas établi le montant reviendrait pour eux à refuser « de juger, sous prétexte » de « l’insuffisance des preuves », comme l’affirme la Cour de cassation (n° 9).

On note immédiatement qu’alors elle ne cite pas exactement l’article 4 du Code civil visé, celui-ci évoquant l’hypothèse de l’insuffisance de la loi. Elle interprète donc ce texte pour l’appliquer, par analogie, à celle de l’insuffisance des preuves apportées par le demandeur8. C’est tout à fait justifié puisque l’obligation qui est faite au juge de trancher le litige le conduit à devoir statuer, que la vérité factuelle ait été établie ou pas9. Néanmoins, quand tel n’est pas le cas, la loi prévoit une solution subsidiaire que l’on croyait de portée générale : le demandeur, qui a failli à apporter la preuve dont il avait la charge, est débouté. On comprend donc, à travers la solution retenue ici par la Cour de cassation, que cette conséquence, en principe inéluctable, de la réalisation du risque de la preuve, ne pouvait pas être tirée par les juges du fond dans l’hypothèse envisagée. Pour quelle raison ?

La Cour de cassation s’en explique clairement : parce que l’existence de la créance avait été constatée par les juges en son principe (n° 9). Par conséquent, débouter le prestataire de son action en paiement au motif qu’il ne justifiait pas lui-même du montant de sa créance avait conduit les juges à refuser de trancher le litige qui portait sur l’exécution d’un contrat dont l’onérosité était établie10. Dans la mesure où il leur incombait de rendre une décision conforme à l’objet du litige, ils ne pouvaient refuser de statuer sur le montant de la créance dont l’évaluation était rendue nécessaire par la preuve du caractère onéreux du contrat11.

Justifiée en droit, cette solution l’est également sur le plan pratique.

16. Refuser, en l’espèce, la fixation judiciaire du prix au motif que le prestataire ne présentait aucun élément permettant d’en justifier le montant aurait conduit à des distinguos délicats avec les hypothèses dans lesquelles il aurait présenté des preuves mais que celles-ci, après avoir été contestées par l’autre partie, auraient été jugées insuffisantes. Or tel peut être souvent le cas lorsque l’on sait qu’en matière de prestations intellectuelles la « preuve » du montant de la créance s’appuie principalement sur les feuilles de temps remplies par le créancier lui-même, dans le secret de son bureau et de sa conscience. Si la force probante de tels éléments n’est pas nulle, on conçoit facilement qu’elle n’est pas non plus très importante et que ceux-ci ne peuvent, à eux seuls, emporter la conviction du juge.

Ainsi, que les preuves du montant de la créance soient inexistantes ou jugées insuffisantes, dans les deux cas le juge doit pallier ces lacunes probatoires en s’appuyant sur des éléments soit plus objectifs – ainsi les usages et les prix habituellement pratiqués au sein de la profession –, soit également subjectifs – ainsi « la qualité du travail fourni »12. Par conséquent, il n’y a en définitive aucune différence pour le juge entre « apprécier »13 le montant demandé par le prestataire et le fixer lui-même.

17. C’est pourquoi rejeter la demande en paiement du créancier au motif qu’il ne motive pas le montant réclamé aurait conduit purement et simplement à nier le pouvoir judiciaire de fixation du prix. Ce pouvoir a en effet été reconnu afin que le créancier du prix à un contrat prouvé onéreux puisse obtenir d’être payé, malgré les contestations ou la mauvaise volonté de son client14. On comprend dès lors qu’exiger du créancier qu’il établisse avec certitude le montant de sa créance serait absurde puisqu’incompatible avec le pouvoir qui a été reconnu au juge de le fixer lui-même afin justement de dépasser l’obstacle du désaccord du client. Entre le pouvoir du juge de déterminer le prix dans les contrats de service et le devoir du créancier d’en justifier le montant, la Cour de cassation a logiquement fait prévaloir le premier sur le second.

D’où l’on voit une fois encore que l’article 1165 du Code civil est évincé puisqu’il prévoit qu’il incombe au créancier de « motiver le montant [de sa prestation] en cas de contestation ». Est-ce à dire que s’il ne le fait pas il devrait être débouté de sa demande sans que l’on puisse reprocher un déni de justice au juge du fait ?

18. Conclusion. Face à un article mal pensé, cet arrêt du 20 septembre 2023 témoigne des réticences de la Cour de cassation à l’appliquer ainsi que de son attachement à la jurisprudence qui permet au juge et non au créancier de pallier le désaccord persistant des parties sur le prix d’un contrat de service exécuté. À l’heure où les dispositions de l’avant-projet de la Chancellerie sur le contrat d’entreprise sont discutées au sein de la direction des affaires civiles et du Sceau, cette décision pourrait sceller le sort de l’article 1165 du Code civil et conduire à son abrogation. Du moins, elle permet d’en nourrir l’espoir.