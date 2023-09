La relative reconnaissance de l’erreur sur la valeur

L’erreur sur la valeur n’est pas prise en compte par notre droit positif. Cette position de principe s’explique par l’attachement au rejet de la lésion, dans un but de préservation de la sécurité juridique des transactions. En pratique, l’obstacle peut être levé par le détour qu’offre la démonstration d’une défaillance liée à une qualité essentielle de la prestation. À ce pas de côté s’ajoutent les exceptions toujours plus nombreuses, et parfois singulières, au principe de l’indifférence de l’erreur sur la valeur.

« En général, l’erreur consiste à se tromper, à croire qu’est vrai ce qui est faux ou inversement. Utilisant un langage plus juridique, on peut dire aussi qu’elle est le fait de se représenter inexactement l’objet d’une obligation, ou bien, plus techniquement encore, qu’elle est une discordance entre la volonté interne et la volonté déclarée1 ». Cette approche de l’erreur met la lumière sur toute la difficulté que soulève la recherche d’une donnée interne à l’individu, qui devra in fine être détectée par un autre individu, en la personne du juge. Notre droit positif s’emploie à séparer le bon grain de l’ivraie, dans une démarche de summa divisio entre les erreurs qui méritent d’être retenues et celles qui demeureront indifférentes2.

L’erreur sur la valeur intègre par principe la seconde catégorie3. Celle-ci a pu être entendue comme une erreur qui « consiste en une mauvaise estimation de l’avantage économique que constitue un bien ou un service. Par exemple, un vendeur cède le bien pour un prix insuffisant ou l’acquéreur l’achète trop cher4 ». Cette appréhension permet d’englober à notre sens non seulement la valeur intrinsèque de la chose ou de la prestation mais également les revenus et fruits au sens large qu’est supposée produire la prestation (dans une acception positive) ou encore l’économie de revenus qu’elle peut générer (dans une acception cette fois négative). Trop souvent en effet ces questions sont traitées de façon distincte sur la forme, tout en cédant finalement à un traitement d’ensemble sur le fond, dans une perspective d’exhaustivité du propos. Les différentes formes de ce triptyque – valeur intrinsèque, acception positive et négative de la valeur – participent toutes en réalité d’une logique commune, si bien qu’il convient de les décloisonner. Il semble en effet indéniable que l’ensemble de ces données sont chiffrables et intègrent la psychologie des parties dès lors que ces mêmes données interfèrent avec le prix du bien ou de la prestation objet du contrat. Ces éléments concourent tous à l’évaluation économique de la prestation5 que les parties se figurent au moment de la conclusion du contrat. Or, la question de l’erreur constitue avant toute chose une donnée psychologique que le droit entend traiter. Pour ce faire, l’indifférence de principe de l’erreur sur la valeur se voit constamment affirmée (I), tandis que de nombreuses exceptions à ce principe tendent à faire douter de sa consistance réelle (II).

I – L’indifférence par principe de l’erreur sur la valeur L’erreur sur la valeur est rejetée par notre droit positif, en cohérence avec le refus d’admettre de façon généralisée la lésion et donc dans le but assumé de préserver la sécurité juridique des transactions (A). Pour autant, en pratique, bien des erreurs sur la valeur sont admises, dès lors qu’elles s’appuient sur la défaillance d’une qualité essentielle de la prestation, ceci de façon parfois artificielle (B). A – Une indifférence justifiée par la sécurité juridique L’erreur sur la valeur constitue une erreur indifférente en droit des obligations. Autrement dit, cette erreur spontanée n’est pas appréhendée comme un vice du consentement susceptible d’emporter la nullité du contrat. La théorie des vices du consentement, conçue dans le but d’assurer la protection de la volonté des parties qui s’engagent dans des liens contractuels, ne trouve pas à s’appliquer en présence d’un contractant qui estime avoir simplement fait une appréciation erronée de la valeur économique de la prestation objet du contrat. Il s’agit de l’une des différences majeures que présente l’erreur spontanée avec l’erreur provoquée. Le dol, en ce qu’il constitue un délit civil, permet en effet de lever l’objection de principe6. En pratique, tant les conditions de mise en œuvre du dol que les difficultés probatoires qu’il suscite font souvent obstacle à l’obtention de la nullité pour celui qui l’invoque et amène le requérant à se tourner, faute de mieux, vers l’action en nullité fondée sur une erreur spontanée7. Une telle action, basée uniquement sur la valeur, ne peut toutefois prospérer. Cette solution de principe tient essentiellement à la volonté fortement ancrée qui irrigue le droit des contrats de préserver la sécurité juridique des transactions8. À cet égard, il serait en effet peu satisfaisant de pouvoir se débarrasser à bon compte du contrat chaque fois qu’une partie n’y trouve pas son intérêt économique. Raisonner ainsi entrerait en collision frontale avec le rejet de principe de la lésion9, celle-ci n’étant admise que par exception et donc dans des hypothèses très circonscrites, précisément pour assurer la sécurité juridique de ceux qui entendent se lier contractuellement. Aucune convention ne saurait être parfaitement équilibrée et les parties doivent en conséquence veiller à évaluer correctement l’intérêt économique que leur procurera le contrat avant d’y souscrire10. C’est du moins là l’une des idées-forces qui trouva naguère son fondement dans la théorie de l’autonomie de la volonté. Sur ces bases théoriques, la jurisprudence a pu refuser d’annuler une cession de parts sociales ou d’actions, alors que l’erreur invoquée portait uniquement sur la valeur des titres11. Même solution concernant une erreur sur la valeur d’un véhicule résultant d’une mauvaise évaluation de son état12. D’une manière plus générale, le vendeur ne peut invoquer une erreur fondée sur la seule évaluation économique de la vente13. Dans la même veine, l’erreur portant sur la valeur monétaire d’un fonds de commerce ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat14. Des solutions analogues ont également été rendues au sujet de la valeur locative réelle d’un bien donné en nue-propriété15, ou encore de la valeur : de la rente stipulée dans une vente en viager16, de l’œuvre d’art vendue17, du droit ayant fait l’objet d’une transaction18. Ce type d’erreur sur la valeur ne se confond pas, du reste, avec l’erreur sur le prix19, qui peut consister en une erreur purement matérielle20, voire en une erreur faisant purement et simplement obstacle à la rencontre des consentements21. Ainsi, l’erreur sur la valeur, qui ne se traduit pas par une erreur matérielle et qui repose uniquement sur une méprise portant sur l’évaluation économique de la prestation, ne peut permettre d’emporter la nullité du contrat. La volonté d’assurer la sécurité juridique des transactions explique ce positionnement en apparence rigide du droit. Pour autant, il apparaît que s’il n’est pas possible d’invoquer de façon directe l’erreur sur la valeur, certains biais permettent d’aboutir indirectement au même résultat. Les praticiens ont pu ainsi obtenir gain de cause dans des affaires où leurs clients exposaient indirectement une déception quant à la valeur réelle de la prestation, en se fondant directement et judiciairement sur ses qualités essentielles. B – Une indifférence contournée par la pratique juridique Lorsqu’un requérant sollicite l’annulation du contrat en raison d’une erreur sur les qualités essentielles, autrefois appelées les qualités substantielles22, c’est le plus souvent en raison d’une mauvaise appréciation de la valeur de la prestation23. L’erreur commise génère l’insatisfaction en ce que le prix aurait dû être plus élevé ou au contraire plus bas. La pratique conduit donc à contourner l’obstacle juridique lié au rejet de l’erreur sur la valeur en fondant l’action en nullité, non pas directement sur cette erreur d’appréciation de la valeur, mais bien sur l’existence d’une erreur sur une qualité dite essentielle, pour peu que cette dernière puisse être démontrée24. Dès lors, l’erreur sur la valeur ne sera reconnue que de façon indirecte25, par ce chemin de traverse. Ceci peut s’apparenter à un artifice juridique de prétoires, bien qu’il soit possible d’arguer que ce pas de côté ne contrevient à aucun texte applicable en cette matière, qu’il s’agisse de l’actuel ou de l’ancien26. Il existe ainsi une jurisprudence très fournie en matière d’erreur sur la substance ou sur les qualités essentielles de la prestation. Une telle erreur a pu être reconnue dans des domaines variés, s’agissant par exemple de l’authenticité d’une œuvre d’art27, les fonctionnalités d’un logiciel informatique28, l’étendue du terrain vendu attaché à un immeuble29, l’aptitude de la prestation en matière immobilière30, la constructibilité d’un terrain31, la qualité de cheval de course de l’animal vendu32, le caractère libre des terres agricoles louées33, la solvabilité de l’emprunteur34, la solvabilité du débiteur telle que conçue par la caution35, etc. En revanche, chaque fois que l’erreur ne porte que sur la valeur en tant que telle – l’erreur stricto sensu36 – et donc que le requérant n’a pas pu faire valoir en justice l’existence d’une erreur sur une qualité essentielle, la nullité sera refusée. Il s’agira alors seulement d’une « appréciation économique erronée, effectuée à partir de données exactes37 ». Cette présentation presque manichéenne a pour elle le mérite de la simplicité, mais l’étude de la jurisprudence démontre que la ligne de partage se dessine de façon nettement moins claire qu’on ne le souhaiterait. La frontière apparaît parfois très subtile lorsque la jurisprudence tente de faire le départ entre la moindre incidence de l’erreur sur la valeur, qui ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat, et la forte incidence de l’erreur sur la valeur, qui permet quant à elle l’anéantissement rétroactif dès lors qu’est en péril la raison d’être du contrat. Il s’agit en particulier de la jurisprudence portant sur la valeur des droits sociaux. Certains arrêts ont en effet admis l’erreur commise sur la valeur des titres ou des actions lorsque celle-ci a eu pour effet, par exemple, d’affecter la substance même de la prestation qui était l’objet du contrat. Ainsi, la Cour de cassation a annulé un contrat de cession de parts en raison de la découverte d’un passif important entraînant la mise en liquidation judiciaire dans les mois suivant la cession. Ce passif ne correspondait pas aux éléments erronés du bilan donné à l’acquéreur et s’expliquait notamment par des escroqueries dont s’était rendu coupable le gérant. La Cour de cassation en a déduit que l’erreur commise avait affecté la valeur des parts mais aussi leurs qualités substantielles car elle ne permettait pas à leurs titulaires de poursuivre l’activité économique de l’entreprise38. Dans la même veine, des acheteurs souhaitaient acquérir une société. Ils la savaient en difficulté mais non dans une situation irrémédiablement compromise. La haute juridiction a considéré que ces acheteurs avaient commis une erreur sur les qualités substantielles des parts cédées39. C’est là encore une impossibilité de poursuivre l’objet social de la société qui apparaît décisive40. Ces différents cas de figure témoignent bien d’une prise en compte de l’erreur sur la valeur, il s’agit de leur dénominateur commun. Seulement cette erreur sur la valeur est telle, en termes de conséquences, qu’elle affecte la substance, que l’on peut aussi traduire comme la raison d’être primitive de l’engagement. On aboutit donc à une reconnaissance partielle et graduelle de l’erreur sur la valeur, suivant la nature des conséquences dont l’errans se prétend victime. Il n’apparaît pourtant pas possible ici d’arguer d’une différence de nature entre plusieurs formes d’erreur sur la valeur, mais seulement d’une différence de degré, si bien que la ligne de partage entre ces erreurs se justifie peu du point de vue de la cohérence des principes. La Cour de cassation a poussé parfois plus loin encore, admettant l’erreur commise sur la valeur des titres sans prendre la peine de constater l’impossibilité de poursuivre l’activité de la société ou l’impossible réalisation de son objet social. Il s’agissait alors par exemple d’une cession de parts pour leur valeur nominale, sans commune mesure avec leur valeur objective41. Une solution analogue a été rendue plus récemment, certes en présence d’une présentation erronée du bilan qui avait généré une erreur sur la valorisation des parts sociales42. L’erreur sur la valeur était ici double, portant sur la valeur des parts mais aussi sur la situation financière présentée de façon erronée dans les bilans. La seconde étant révélatrice de la première. Mais dans cet arrêt également, la haute juridiction se contente de caractériser l’erreur, sans référence à une quelconque impossibilité de poursuivre l’activité ou de réaliser l’objet social. Un tel glissement ne repose pas que sur la sémantique et ouvre la voie à une relative reconnaissance de l’erreur sur la valeur. Ce phénomène n’est pas anodin et mérite d’être rapproché des exceptions toujours plus nombreuses au principe de rejet de l’erreur sur la valeur.