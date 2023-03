La variation du montant du prêt stipulé dans l’avant-contrat entraîne la caducité de la promesse de vente

Combinaison des articles 1304 du Code civil et de l’article L. 313-41 du Code de la consommation. Si l’obligation conditionnelle dépend d’un événement futur et incertain elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple (A). C’est ainsi qu’il est de pratique notariale courante de rédiger une promesse synallagmatique de vente entre le vendeur et le futur acquéreur assortie de conditions suspensives qui protègent en particulier l’acquéreur. Une condition suspensive fréquente porte sur l’obtention du prêt qui a été codifiée à l’article L. 313-41 du Code de la consommation (B).

A – La condition suspensive après l’ordonnance du 10 février 2016

Triptyque abandonné par l’ordonnance du 10 février 2016. S’appuyant sur un héritage juridique du droit romain des obligations, les codificateurs napoléoniens rédigèrent notamment le Code civil en vertu de la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) en établissant dans ses articles 1169, 1170 et 1171 le triptyque classique de trois catégories de conditions : casuelles, potestatives ou mixtes2. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a non seulement modernisé le droit des contrats mais a abandonné ces conditions, car « elles étaient dénuées de toute portée, elles ne présentaient pas d’intérêt pratique »3. En effet, selon le lexique des termes juridiques : « En fonction de la volonté dans la réalisation de la condition on distingue la condition casuelle, potestative ou mixte. La condition casuelle est celle qui dépend uniquement des circonstances, du hasard, (…) la condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l’une des parties à l’acte juridique ou au contrat. Elle est valable lorsque la volonté dont elle dépend est celle du créancier de l’obligation. Elle ne l’est pas lorsqu’elle dépend de la seule volonté du débiteur (je paierai si je veux), condition dite purement potestative. La condition simplement potestative dépendant de la volonté du débiteur et d’une circonstance indépendante de sa volonté, est licite. Est valable également la condition mixte, qui dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et de la volonté d’un tiers (C. civ., art. 1304 à C. civ., art. 1304-7) »4. Inauguré par la jurisprudence et consacré par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1304-2 précise : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause »5.

Modalités des obligations conservées par l’ordonnance du 10 février 2016 : la condition suspensive. La doctrine civiliste exprimée par des auteurs comme le professeur Chabas nous apprend que « la condition suspensive est la modalité d’une obligation qui subordonne l’existence de celle-ci à la réalisation d’un événement futur et incertain. L’obligation conditionnelle ne naît pas sitôt le contrat conclu, mais elle naît plus tard, si la condition se réalise ». Pendente conditione, il n’existe donc qu’« un espoir de voir (…) naître l’obligation : le créancier a un droit éventuel »6. Le nouvel article 1304 du Code civil en son alinéa 2 conserve la notion en précisant que « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ».

Suppression de l’effet rétroactif de la condition suspensive. Selon le rapport du président de la République, l’article 1304-6 clarifie les effets de la réalisation de la condition suspensive : il ne reprend pas le principe de l’effet rétroactif de la réalisation de la condition suspensive, actuellement prévu dans le Code civil et source de complexité, mais prévoit au contraire que l’obligation devienne pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition, tout en rappelant que cette règle n’a qu’un caractère supplétif. Le caractère rétroactif de la condition suspensive est en effet inutile, puisque cette condition ne produit pas réellement d’effet tant qu’elle est pendante (pendente conditione) : le créancier ne dispose que d’un droit conditionnel et le débiteur se comporte en pratique comme le propriétaire, les risques de la chose demeurant à sa charge comme le rappelle l’alinéa 2. Le dernier alinéa dispose explicitement, ce que ne fait pas le Code civil dans sa rédaction actuelle, qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé »7. En effet, le nouvel article 1304-6 du Code civil dispose que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ». La règle légale n’étant que supplétive, les parties peuvent stipuler que la condition rétroagira au jour du contrat8.

Promesse de vente sous condition suspensive. On a peine à croire qu’une situation contractuelle aussi fréquente que la réalisation de la condition suspensive ait pu soulever autant de débats jurisprudentiels. L’arrêt rapporté illustre une nouvelle fois cette situation. La condition suspensive légale d’obtention du prêt a défrayé la chronique en raison de la fragilisation de la position contractuelle de l’acquéreur-emprunteur9.