Le régime de la clause de force majeure : les leçons de la cour d’appel de Paris…

La force majeure n’étant pas d’ordre public4, les cocontractants peuvent l’aménager. Ainsi, les parties sont libres, comme en l’espèce, de déterminer les événements constitutifs de la force majeure ainsi que les critères de sa qualification. L’existence d’une clause de force majeure a une double portée en cas de litige. D’une part, elle emporte application exclusive des critères contractuels de la force majeure (A) et oblige le juge à se référer uniquement à la volonté des parties. D’autre part, elle entraîne l’éviction des critères légaux ou jurisprudentiels de la force majeure (B) en empêchant les parties et le juge de s’en prévaloir.

A – L’application exclusive des critères contractuels de la force majeure

Aux termes de l’article 1218 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur (incontrôlabilité ?5), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisibilité) et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (irrésistibilité), empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Ce texte reprend, en grande partie du moins6, les critères de la force majeure tels que définis par la Cour de cassation7. Or, ces critères se révèlent parfois flous et abstraits pour s’appliquer à la diversité des relations d’affaires8. Il serait alors judicieux pour les parties de déterminer, autant que possible, les critères des événements9 dont la survenance est susceptible de contrarier le cours normal de leur convention10.

En l’espèce, le contrat de fournitures conclu par les sociétés Econova et Uniper prévoyait un « point 23.1 » relatif à la force majeure : « Les parties seront libérées de leurs obligations en vertu du présent contrat si, dans la mesure et tant qu’un évènement ou un cas de force majeure existe ». Allant plus loin, sans référence ou renvoi aux critères légaux et jurisprudentiels, les parties ont donné leur propre définition de la force majeure : «Un cas de force majeure se réfère à un évènement au-delà du contrôle raisonnable de la partie qui l’invoque (la “partie affectée”), qu’elle n’aurait pu éviter ou contourner raisonnablement en respectant les bonnes pratiques couramment utilisées dans le secteur, et qui empêche la partie affectée de remplir totalement ou partiellement ses obligations en vertu du présent contrat ». Au nombre des événements dont la survenance peut constituer une force majeure, le contrat prévoit la « grève, lock-out ou toute action ou perturbation similaire ».

Si la grève invoquée par la société Uniper n’est pas contestée, c’est en revanche sa qualification comme force majeure qui divise les parties, chacune y allant de son interprétation du contrat. Dès lors, toute la question est de savoir quel est le critère de la force majeure retenu dans le contrat. Pour l’appelante, il s’agit des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Or, selon elle, « la grève invoquée par Uniper était prévisible et [elle] ne l’empêchait pas d’exécuter ses obligations ». En outre, la grève n’était pas la cause directe de l’inexécution, celle-ci découlant principalement des difficultés financières de son cocontractant. Pour l’intimée, « le critère de l’imprévisibilité n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors que les parties ne l’ont pas repris comme condition contractuelle ». Ainsi, soutient-elle que seul le critère de l’irrésistibilité devrait être retenu par le juge.

Pour la cour d’appel, « l’imprévisibilité n’a pas été retenue par les parties comme condition pour pouvoir invoquer la force majeure, les parties ayant expressément défini la force majeure comme un “évènement au-delà du contrôle raisonnable de la partie qui l’invoque, qu’elle n’aurait pu éviter ou contourner raisonnablement en respectant les bonnes pratiques couramment utilisées dans le secteur”, ce qui correspond au critère de l’irrésistibilité ». Ce faisant, la cour écarte le moyen de la société Econova et retient que seul le critère de l’irrésistibilité doit s’appliquer au contrat.

Comme on peut le constater, le juge s’en est tenu aux termes du contrat, ce qui laisserait supposer que la clause était claire et précise11. Mais l’était-elle réellement ? Ne fallait-il pas rechercher si certaines expressions ne renvoyaient pas également, fût-ce subrepticement, au critère de l’imprévisibilité ? Cette question est d’autant importante que le caractère plurivoque de certains mots peut rendre la clause ambiguë et justifier une interprétation du contrat. Tel est notamment le cas du verbe « éviter » mentionné dans la clause de force majeure et qui, selon le dictionnaire de Larousse12, est à la fois synonyme de « prévenir » (imprévisibilité) et d’« échapper » (irrésistibilité). L’on peut donc douter du caractère clair et précis de la clause, d’autant plus qu’aucune référence n’est expressément faite au critère de l’irrésistibilité. De ce point de vue, la motivation de l’arrêt paraît quelque peu sommaire et légère.

Or, « la Cour de cassation interdit aux juges du fond de considérer comme clairs et précis des contrats qui, à l’évidence, sont obscurs ou ambigus et les contraint à en clarifier le sens »13. Ainsi, le juge aurait pu faire application des dispositions légales relatives à l’interprétation du contrat, notamment de l’article 1188 du Code civil qui l’oblige à rechercher la commune intention des parties ou, lorsque cette intention ne peut être décelée, d’interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Peut-être la cour d’appel serait-elle parvenue à la même conclusion en interprétant le contrat, mais sa démarche aurait été moins contestable. Et, en matière d’interprétation, la haute juridiction contrôlerait davantage le choix de la méthode interprétative que la justesse de l’interprétation14.

En somme, les rédacteurs de contrats doivent se démarquer par la simplicité et la précision des termes qu’ils emploient. Dans l’affaire rapportée, les parties auraient pu se contenter d’indiquer que l’événement constitutif de la force majeure doit être imprévisible et irrésistible ou doit avoir l’un de ces caractères. Elles auraient pu également procéder par exclusion en indiquant par exemple que le critère de l’imprévisibilité ou de l’irrésistibilité ne s’applique pas à leur contrat. Quoi qu’il en soit, la clarté du contrat est un gage de sécurité pour les parties car seuls les critères contractuels de la force majeure seront appliqués en cas de litige. Ainsi, à moins que les parties en aient décidé autrement, la présence d’un critère contractuel de la force majeure évince les critères légaux et jurisprudentiels.