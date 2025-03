Les clauses limitatives de responsabilité désormais opposables aux tiers au contrat

Lorsqu’un tiers invoque, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, l’inexécution d’une obligation contractuelle, les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les cocontractants lui sont opposables telles les clauses limitatives de responsabilité.

Cass. com., 3 juill. 2024, no 21-14947

Res inter alios acta aliis nec prodesse nec nocere potest. À la lumière de la diffusion éclatante de cet arrêt, promis à figurer dans le prestigieux Bulletin de la Cour de cassation, cette décision grandiose ne manquera pas d’engendrer une pluie d’analyses doctrinales d’une richesse inégalée ! Dans notre affaire, la société Aetna Group Spa, spécialisée dans la fabrication de machines d’emballage, a fait transporter plusieurs de ses machines d’Italie en France pour les exposer lors d’un salon professionnel à Paris. Par un contrat conclu en novembre 2014, la société Aetna Group France a confié à la société Clamageran Expositions la manutention et le déchargement de ces machines à l’arrivée. Toutefois, l’une d’elles a été endommagée lors des opérations de déchargement, effectuées par un employé de la société Clamageran. La société Aetna Group Spa a alors obtenu réparation de son assureur, la société Itas Mutua, qui, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts. La société Clamageran a interjeté appel du jugement ayant fait droit à la demande de l’assureur. L’affaire a été portée devant la cour d’appel et débattue lors de l’audience du 25 juin 2020. Par un message transmis le 10 décembre 2020 via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la cour d’appel a invité les parties à formuler des observations sur la qualification délictuelle et non contractuelle de l’action dirigée contre la société Clamageran, en l’absence de relation contractuelle directe entre celle-ci et la société Aetna Group Spa. La société prestataire conteste la décision des juges du fond et forme donc un pourvoi en cassation. Elle a soutenu, d’une part, que la cour d’appel avait rouvert les débats en substituant un fondement délictuel à l’action initialement basée sur la responsabilité contractuelle, et qu’il ne suffisait pas de simplement inviter les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré. D’autre part, elle a fait valoir que, lorsqu’un tiers invoque, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, l’inexécution d’une obligation contractuelle, les conditions et limitations de responsabilité applicables entre les parties contractantes devraient également être opposables à ce tiers. Ainsi, les clauses limitatives de responsabilité incluses dans les conditions générales du contrat entre la société Aetna Group France et la société Clamageran auraient dû s’appliquer à la société Aetna Group Spa. La Cour de cassation devait donc trancher à la fois sur le moyen relevé d’office par le juge concernant le fondement délictuel et sur l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers au contrat1. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles des articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code. Les magistrats du Quai de l’Horloge considèrent que, « en déclarant en l’espèce les clauses limitatives de responsabilité inopposables à la société Aetna Group Spa, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ».

Retour sur la théorie de la relativité aquilienne. On s’accorde pour reconnaître que « selon la théorie de la relativité aquilienne, la faute contractuelle est considérée comme relative, ce qui signifie qu’un tiers au contrat ne peut invoquer cette faute avec succès lorsqu’il subit un dommage en raison de la mauvaise exécution du contrat. Pour que son action aboutisse, le tiers doit prouver une violation de l’obligation générale de prudence et de diligence, caractérisant ainsi une faute délictuelle. La jurisprudence exigeait donc, selon une formule bien établie, que le tiers prouve l’existence d’une “faute délictuelle envisagée de manière autonome, indépendamment de tout cadre contractuel” »2. Le professeur Philippe le Tourneau remarque que la faute remonte à des temps immémoriaux puisque « les anciens auteurs employaient souvent, comme synonyme, l’expression de responsabilité aquilienne, en souvenir de la lex Aquilia du droit romain, de 287 ou 286 avant Jésus-Christ, considérée parfois comme la lointaine ancêtre des articles 1382 et 1383 du Code civil, du moins telle qu’elle fut interprétée par l’action du préteur et des jurisconsultes »3.

Revirement de jurisprudence ? L’arrêt du 3 juillet 2024 ne constitue pas un véritable revirement de jurisprudence4, mais plutôt une évolution jurisprudentielle. En effet, la jurisprudence Myr’ho/Bootshop, établie en 2006 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, est confirmée, tout en étant nuancée. La chambre commerciale maintient la possibilité pour un tiers d’invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais elle ajoute une limitation importante : les tiers peuvent se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues dans le contrat, qui s’appliquent entre les parties contractantes. Ainsi, il ne s’agit pas d’un revirement complet de la jurisprudence, mais d’une adaptation visant à rééquilibrer les droits et obligations des parties et des tiers, tout en tenant compte des critiques qui avaient été faites à la jurisprudence Myr’ho/Bootshop. L’intégration de ces clauses limitatives marque un tournant subtil dans la manière dont cette jurisprudence est appliquée, mais la logique sous-jacente de la responsabilité délictuelle pour les tiers demeure inchangée.

L’évolution récente de la jurisprudence en matière de responsabilité civile a profondément transformé le cadre juridique français, en particulier avec les arrêts Myr’ho/Bootshop (I). Cette dynamique novatrice annonce, d’une part, l’ascension irrésistible de la responsabilité délictuelle, désormais étendue aux tiers contractuellement étrangers, et, d’autre part, une fusion progressive des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. Ces deux tendances marquent une rupture avec la tradition, en bouleversant les frontières établies et en ouvrant la voie à une approche plus intégrative et cohérente du droit des obligations (II).

I – L’ascension implacable de la jurisprudence Myr’ho/Bootshop en matière de responsabilité civile délictuelle Évolution et harmonisation des régimes de responsabilité : l’impact de la jurisprudence Myr’ho/Bootshop. L’ascension marquante de la jurisprudence Myr’ho/Bootshop en matière de responsabilité civile délictuelle révèle une transformation radicale du paysage juridique. Cette évolution se manifeste par une reconnaissance accrue des droits des tiers, jadis périphériques aux relations contractuelles, désormais érigés en acteurs centraux du dispositif indemnitaire (A). D’un côté, l’émergence du tiers en tant que figure prééminente du contrat illustre une redéfinition des prérogatives et protections dans l’arène contractuelle. De l’autre, la splendeur du régime délictuel se présente comme un bouclier novateur, harmonisant subtilement les régimes de responsabilité pour garantir une justice équitable et étendue. Ce double mouvement témoigne d’une volonté d’adapter les mécanismes de réparation aux exigences contemporaines de l’équité et de la protection des victimes (B). A – L’émergence du tiers en maître du contrat : de l’ombre à la lumière juridique L’avènement de la jurisprudence Myr’ho/Bootshop : une réévaluation flamboyante de la responsabilité contractuelle et délictuelle. L’avènement de la jurisprudence Myr’ho/Bootshop5 représente une transformation radicale dans l’approche de la responsabilité civile en France. Initialement, la responsabilité délictuelle et contractuelle étaient perçues comme des régimes distincts, avec des contours et des règles propres, chacun servant des objectifs spécifiques. En effet, l’assemblée plénière tranche cette question en faveur d’une réponse affirmative, adoptant ainsi le principe de l’absence de relativité de la faute contractuelle. Ce choix consacre la doctrine jurisprudentielle dominante selon laquelle une faute contractuelle peut être invoquée par des tiers au contrat, dépassant ainsi les frontières du lien contractuel traditionnel. En d’autres termes, la faute contractuelle, initialement cantonnée aux relations entre parties contractantes, est désormais susceptible d’engager la responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers étrangers au contrat6. Il est communément admis que cette décision marque une évolution notable dans la théorie de la responsabilité, rompant avec le principe d’autonomie du contrat. Traditionnellement, la faute contractuelle ne concernait que les cocontractants, chaque partie étant tenue de respecter les obligations définies dans leur convention. Cependant, l’assemblée plénière reconnaît que cette conception restreinte ne reflète plus les réalités contemporaines, où l’interaction économique et sociale implique souvent des parties extérieures au contrat. Désormais, la faute commise dans l’exécution d’un contrat peut causer un préjudice à des tiers, qui se voient octroyer un droit d’action pour obtenir réparation. En somme, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». L’arrêt Bois Rouge confirme la solution. « Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement »7. Ce changement s’inscrit dans une tendance plus large visant à renforcer la protection des victimes, quelle que soit la nature de la relation juridique en cause. L’élargissement du champ d’application de la faute contractuelle favorise une meilleure justice en permettant aux tiers affectés par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat de bénéficier d’une voie de recours8. Cela contribue également à harmoniser les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, en instaurant un cadre plus cohérent et équitable pour traiter les situations complexes où la frontière entre ces deux types de responsabilités tend à s’estomper. La jurisprudence Myr’ho9, confirmée par l’arrêt Bootshop10, a bouleversé cette dichotomie en introduisant la possibilité pour un tiers de se prévaloir d’un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle de la partie défaillante. Cette réévaluation est emblématique de l’évolution vers une approche plus intégrative de la responsabilité civile. Le principe établi par ces arrêts permet au tiers, qui n’est pas partie au contrat, de revendiquer des dommages-intérêts pour un manquement contractuel en se fondant sur la responsabilité délictuelle. Cela marque une reconnaissance du préjudice direct subi par le tiers, même en l’absence de lien contractuel direct. La jurisprudence Myr’ho/Bootshop incarne ainsi une révolution juridique, où les frontières entre responsabilité délictuelle et contractuelle sont atténuées, au bénéfice d’une indemnisation plus complète et plus équitable pour les victimes de manquements contractuels. La protection du tiers au contrat, une extension vertigineuse des droits qui transcende les limites classiques du lien contractuel. Avant la jurisprudence Myr’ho/Bootshop, les tiers n’avaient généralement pas la possibilité de se prévaloir directement des obligations contractuelles en l’absence d’un contrat les liant directement aux parties. Les droits des tiers étaient restreints et se limitaient souvent à des actions fondées sur la responsabilité délictuelle, avec des conditions de preuve plus strictes. L’introduction de cette jurisprudence marque une extension spectaculaire des droits des tiers. En effet, Myr’ho/Bootshop a reconnu que, même sans lien contractuel direct, un tiers pouvait revendiquer des dommages-intérêts en se fondant sur la responsabilité délictuelle pour des manquements contractuels ayant causé un préjudice direct. Cette évolution est significative car elle transcende les limitations traditionnelles du droit des contrats, permettant aux tiers de bénéficier de la protection découlant de la responsabilité contractuelle, même lorsqu’ils ne sont pas parties au contrat. Cette approche offre une protection accrue aux tiers, qui peuvent désormais se voir reconnaître des droits qui auparavant étaient réservés aux seules parties contractantes. Elle reflète une volonté de rendre la justice plus accessible et plus juste, en tenant compte des intérêts des tiers affectés par des manquements contractuels, sans qu’ils aient besoin de démontrer une faute délictuelle au sens classique. Cette situation n’est pas aisée, si bien qu’un tableau synoptique semble nécessaire. Décision Contexte juridique Problématique Solution de la Cour Apport jurisprudentiel Myr’ho/Bootshop Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) en matière de responsabilité délictuelle Une faute contractuelle peut-elle engager la responsabilité délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat ? La Cour affirme que la faute contractuelle peut constituer une faute délictuelle envers un tiers. Étend les droits des tiers en permettant d’invoquer une faute contractuelle sous le régime de la responsabilité délictuelle. Bois Rouge Arrêt concernant les clauses limitatives de responsabilité dans les contrats. Les clauses limitatives de responsabilité peuvent-elles être opposées aux tiers au contrat ? La Cour juge que les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent pas être opposées aux tiers qui ne sont pas liés par le contrat. Renforce la protection des tiers en refusant l’opposabilité des clauses limitatives. Clamageran Affaire portant sur les clauses limitatives de responsabilité et leur applicabilité aux tiers Les clauses limitatives de responsabilité peuvent-elles restreindre l’action en responsabilité d’un tiers victime ? La Cour décide que les clauses limitatives ne peuvent pas limiter la responsabilité envers les tiers. Confirme la non-opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers, garantissant une meilleure protection des victimes non parties au contrat. B – La splendeur du régime délictuel : un bouclier pour la justice équitable L’application inattendue des clauses limitatives de responsabilité aux tiers : une harmonisation subtile et retentissante des régimes contractuel et délictuel. Le régime délictuel, traditionnellement perçu comme un domaine distinct du droit contractuel, a connu une transformation notable avec l’introduction des clauses limitatives de responsabilité11 en faveur des tiers. Cette évolution, confirmée par la jurisprudence récente, marque un tournant significatif dans la manière dont les responsabilités sont régulées entre les parties contractantes et les tiers lésés12. Avant cette évolution, les clauses limitatives de responsabilité étaient principalement réservées aux relations entre les parties contractantes13. Elles délimitaient les contours de la responsabilité en cas de manquements aux obligations contractuelles. Cependant, le recentrage sur les tiers, autorisé par la jurisprudence, a permis d’appliquer ces clauses aux tiers qui invoquent la responsabilité délictuelle14. Cette adaptation a entraîné une harmonisation délicate mais retentissante des régimes contractuel et délictuel15. En intégrant les clauses limitatives de responsabilité dans le cadre de la responsabilité délictuelle, le droit offre désormais une approche plus cohérente et équilibrée pour le traitement des demandes de réparation formulées par les tiers. Cela permet de garantir que ces tiers, bien que ne faisant pas partie des relations contractuelles directes, ne bénéficient pas d’une réparation disproportionnée par rapport à ce que les parties contractantes avaient convenu. Dans cette phrase, l’idée est de mettre en lumière un mécanisme visant à éviter qu’un tiers, qui n’est pas directement lié par le contrat, puisse obtenir une compensation ou réparation qui dépasserait ce que les parties initialement impliquées avaient prévu dans leur accord. En d’autres termes, bien que ces tiers puissent parfois être affectés par le contrat ou même chercher à en tirer des bénéfices (comme une indemnisation), il est important de s’assurer que ces compensations soient proportionnées et conformes à ce que les parties avaient envisagé lors de la conclusion du contrat. Le but est d’empêcher une situation où un tiers obtiendrait plus que ce qui est juste ou équitable, par rapport aux termes négociés par les parties contractantes. Exemple Prenons un exemple chiffré qui met en lumière le mécanisme de responsabilité délictuelle et l’opposabilité des clauses contractuelles entre les parties contractantes et un tiers. Contexte : Une société de logistique (société A) signe un contrat avec une entreprise de fabrication (société B) pour transporter des machines d’une valeur totale de 500 000 €. Le contrat contient une clause limitative de responsabilité, plafonnant toute indemnisation à 100 000 € en cas de dommage ou perte durant le transport. Lors du transport, les machines subissent des dommages importants à cause de la négligence de la société A, entraînant des réparations à hauteur de 200 000 €. L’assurance de la société B (assureur C) indemnise la société B à hauteur des 200 000 € de dommages et se subroge dans les droits de cette dernière pour récupérer la somme auprès de la société A. Manquement contractuel invoqué par le tiers : L’assureur C, en tant que tiers subrogé dans les droits de la société B, invoque le manquement contractuel de la société A (le fait que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de transport sécuritaire). Toutefois, la société A argue que la clause limitative de responsabilité du contrat avec la société B (plafonnant les dommages à 100 000 €) lui est opposable, même à l’égard du tiers (l’assureur C), car ce dernier agit en remplacement de la société B. Scénario et décision de la cour d’appel : La cour d’appel décide initialement que la clause limitative de responsabilité n’est pas opposable à l’assureur C et condamne la société A à payer les 200 000 € de dommages à l’assureur C, considérant que celui-ci, en tant que tiers, peut invoquer la responsabilité délictuelle et n’est pas lié par les clauses limitatives du contrat initial. Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse cette décision en rappelant qu’un tiers à un contrat peut effectivement invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais il peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité qui s’appliquent entre les parties contractantes. En conséquence, la clause limitative de responsabilité qui plafonne les dommages à 100 000 € dans le contrat entre la société A et la société B est opposable à l’assureur C. Conclusion : Finalement, la société A n’est tenue de verser que 100 000 €, conformément à la clause limitative de responsabilité, même si le dommage réel est de 200 000 €. Cela empêche un tiers subrogé (ici, l’assureur) d’être dans une position plus avantageuse que la partie contractante initiale (société B). Fidélité aux principes d’équité. Une auteure relève, à juste raison, que, « d’après la logique des arguments d’équité sur lesquels s’appuie la Cour, il faudrait pouvoir invoquer toutes les exceptions découlant du contrat »16. On reconnaît volontiers que la tendance vers un système hybride combinant les régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle illustre une volonté d’innovation audacieuse tout en maintenant une fidélité aux principes d’équité. Il est largement reconnu que l’équité subjective est celle qui désigne « un sentiment intérieur invitant l’être à la clémence, à la bienveillance, à l’humanité envers autrui »17. La référence à la notion d’équité renvoie généralement à une idée, ou plutôt un sentiment de justice différent de celui qu’on trouve dans la formulation stricte, soit d’un texte, soit d’un système de valeurs de droit18. Sa définition matérielle relève de l’impossible puisque « l’équité n’existe pas en soi, mais seulement en opposition ou en réaction face à telle situation qui paraît choquante. L’équité, semblable en cela à la liberté, ne se définirait pas de manière positive mais se révélerait à travers ses violations »19. Exerçant un rôle de rééquilibrage des rapports individuels, de justice et d’équité, la transaction serait un instrument approprié pour éviter bon nombre de litiges en droit de la copropriété20. En l’occurrence, le maintien des principes d’équité réside dans la différence de traitement entre le tiers et le créancier contractuel (la partie liée par contrat). En d’autres termes, cela revient à dire que l’argument d’équité ici se fonde sur la question suivante : pourquoi un tiers, non lié par le contrat, devrait-il bénéficier de conditions plus favorables que le créancier contractuel, notamment en échappant aux limitations légales applicables à ce dernier (comme la prescription raccourcie ou la nullité du contrat) ? Selon une certaine logique, il ne serait pas équitable qu’un tiers soit avantagé par rapport à celui qui est directement lié par le contrat. Le tiers, en échappant à certaines règles contractuelles (prescription, nullité), pourrait se retrouver dans une position plus favorable, ce qui serait contraire à une approche fondée sur l’équité, qui tend à équilibrer les droits et obligations entre les différentes parties. En somme, l’équité permet de souligner l’incohérence possible entre la situation des tiers et celle des contractants, et la solution idéale serait que toutes les règles du contrat s’appliquent également aux tiers, par souci d’égalité et de justice entre les parties impliquées21. L’essor irrésistible d’un système hybride. L’innovation réside dans la flexibilité du régime délictuel, qui est désormais en mesure de s’adapter aux réalités contractuelles contemporaines. En permettant l’application des clauses limitatives de responsabilité aux tiers, le droit démontre une capacité à évoluer et à intégrer des mécanismes contractuels dans des domaines traditionnellement distincts. Cette fusion des régimes n’est pas simplement une modification technique ; elle vise à renforcer la justice équitable en veillant à ce que les tiers bénéficient d’une indemnisation qui reflète fidèlement les conditions initialement convenues entre les parties contractantes. Cette approche hybride cherche à équilibrer les intérêts des parties contractantes et des tiers, en assurant une protection adéquate tout en respectant les engagements contractuels. En somme, l’essor de ce système hybride révèle une volonté de rendre le droit plus équitable et adaptatif aux réalités économiques et juridiques modernes, tout en préservant la rigueur et la cohérence des régimes de responsabilité22.