L’incidence de la force obligatoire de la promesse unilatérale conclue à long terme sur le caractère réel du prix de vente : éclairages de la Cour de cassation

Il y a désormais lieu de retenir, à la lumière de la réforme du droit des obligations et de l’évolution jurisprudentielle, que le promettant souscrivant une promesse unilatérale s’engage irrévocablement à la conclusion d’un contrat définitif, dont la validité des éléments essentiels, notamment du prix, s’apprécie au jour de la souscription de la promesse.

Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, no 21-12.661

Le régime de la promesse unilatérale souscrite antérieurement à la réforme du droit des obligations ne cesse de faire couler de l’encre. Si le revirement opéré par l’arrêt du 23 juin 20211 avait conduit à niveler les disparités de traitements entre les promesses antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur de la réforme, il n’a pas suffi à tarir les interrogations sur l’incidence de la force obligatoire reconnue aux promesses de contrat. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 21 novembre 2024 apporte en ce sens des précisions sur les effets attachés au caractère inopérant de la rétraction du promettant, notamment, en cas de contestation du prix de vente.

Des faits, il ressort qu’une promesse unilatérale de vente d’une parcelle a été conclue par acte authentique en 1971, pour une durée initiale de quatre années, tacitement prorogeable et prenant fin un an après la mise en service d’une rocade à proximité de la parcelle. Par courrier simple en date du 2 mars 2011, le bénéficiaire indiquait au promettant son intention d’acquérir la parcelle. Le 1er juin 2011, le promettant, opposant que la levée d’option ne respectait pas le formalisme requis par la promesse, informe le bénéficiaire qu’il considère celle-ci caduque. Seulement, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 novembre 2016, le bénéficiaire levait l’option dans les formes requises. Face au refus du promettant de transférer la propriété de la parcelle, le bénéficiaire l’assigne en exécution forcée et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par un arrêt daté du 5 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette les demandes en exécution forcée de la vente et en réparation de la résistance abusive. Pour les juges du fond, l’inexécution d’une obligation de faire par le promettant ne peut se résoudre que par l’octroi de dommages-intérêts. De plus, quand bien même la vente serait parfaite, la vileté du prix appréciée à la date de la levée d’option témoigne de l’absence de caractère réel et sérieux du prix, justifiant le prononcé de la nullité de la vente. Le bénéficiaire se pourvoit en cassation.

La chambre commerciale était sollicitée afin de préciser la nature juridique de la promesse et l’effet de la révocation anticipée du promettant sur la validité du contrat définitif. Au-delà d’une simple précision des effets rattachés à la violation de la promesse, les hauts magistrats se devaient de préciser la date d’appréciation du caractère réel et sérieux du prix de vente stipulé dans une promesse.

La Cour de cassation accède aux prétentions du pourvoi, en cassant l’arrêt d’appel. Au visa des articles 1101, 1131, 1142 et 1591 du Code civil, la Cour indique que la promesse unilatérale de vente est un contrat contenant, outre le consentement du promettant, les éléments essentiels de la vente, dont le prix, apprécié en sa réalité et en son sérieux au jour de la souscription de la promesse. Sauf stipulations contractuelles contraires, il ne manque à la perfection d’une vente pour laquelle le promettant est définitivement obligé et sans possibilité de rétraction anticipée que le consentement du bénéficiaire.

Dans la lignée de sa jurisprudence abondante et uniformisatrice post-réforme, la haute cour tend au renforcement de la force obligatoire de la promesse unilatérale (I), qui ne peut s’effectuer sans tempérer la rigueur à l’égard du promettant, notamment en faisant ressurgir l’expression de la liberté contractuelle dans la mise en œuvre de la promesse unilatérale (II).

I – Le renforcement de la force obligatoire de la promesse unilatérale La promesse unilatérale de vente est un contrat imposant au promettant de maintenir sa proposition ferme de vendre durant le délai d’option laissé au bénéficiaire pour consentir à la vente. Ainsi, sa rétractation durant le délai d’option ne peut empêcher la formation du contrat définitif (A), dont la régularité des éléments essentiels qui le constituent est appréciée à la date de la conclusion de la promesse (B). A – Le caractère inopérant de rétractation du promettant Selon les juges, « le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation ». En effet, depuis la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la promesse unilatérale est définie comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». La présente décision interrogeait alors la nature de l’engagement du promettant. Tenu d’une obligation positive, le promettant maintient, durant le délai d’option, son consentement à la vente future. Pourtant, cette solution, conforme à la lettre du droit positif, n’a pas toujours prévalu. L’arrêt de principe en la matière analysait l’engagement du promettant comme une obligation de faire insusceptible d’exécution forcée, sur le fondement de l’ancien article 1142 du Code civil2. Dès lors, la rétractation du promettant était opérante à la seule condition d’intervenir avant la perfection de la vente promise. Longtemps critiquée, notamment en raison de la négation de la force obligatoire de la promesse et de la difficulté à distinguer la promesse de l’offre3, cette solution avait le mérite de privilégier la liberté contractuelle au détriment de la force obligatoire des contrats4. Certes, le promettant commettait une faute, mais l’allocation de dommages-intérêts réparant la perte de chance de contracter représentait un juste équilibre. Les juges du fond, dans la présente espèce, ont suivi cette approche jurisprudentielle majoritaire5. Pourtant, la censure de la Cour de cassation s’entend. Bien que préparant la conclusion d’un contrat futur, la promesse n’en demeure pas moins « un contrat » emportant force obligatoire pour les parties. L’engagement étant unilatéral, le promettant défaillant peut être assigné en réalisation forcée. Dans un arrêt du 23 juin 2021 consacrant le revirement de sa jurisprudence, la Cour se livre à une nouvelle lecture de l’article 1142 précité6. Pour elle, « la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible ». Désormais, la nature de l’engagement du promettant importe peu7, dès lors qu’est caractérisée une inexécution et que la réalisation en nature est possible8. Le juge ne fait que prononcer l’obligation de l’exécuter sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil. C’est aussi le lieu de rassurer. La rigueur de l’espèce se justifie par la particularité de la promesse conclue. En effet, il s’agit d’une promesse conclue à durée déterminée : l’année suivant la mise en service de la rocade. Seulement, cette mise en service s’est étalée dans le temps, enjoignant au promettant de maintenir sa promesse jusqu’à son terme, quarante-cinq ans plus tard. La résiliation unilatérale pour convenance ne saurait prospérer, l’engagement n’étant pas perpétuel9. On saisit alors le silence de la Cour sur le courrier du promettant informant de la caducité de la promesse, en l’espèce inopérant. La solution aurait été différente en présence d’une promesse unilatérale à durée indéterminée. La rétractation serait envisageable dès lors que sera accordé un délai raisonnable au bénéficiaire pour opter dans les conditions initiales prévues. La force obligatoire n’est pas remise en cause, elle est confortée puisque la résiliation ne pourra prospérer si le bénéficiaire lève l’option. Le promettant a renoncé à sa liberté de ne pas vendre en consentant à la promesse10. Ainsi, il ne peut retirer unilatéralement sa promesse. Seuls le concours du cocontractant ou l’effet de la loi peuvent l’autoriser à s’en défaire11. Une solution inverse conduirait à dénaturer la promesse unilatérale qui ne constitue que les prémisses d’une vente en gestation, à laquelle ne manque que l’option du bénéficiaire. C’est à ce titre que le juge reconnaissant la perfection de la vente se prononce sur le moment d’appréciation de la validité de ses composants, au rang desquelles figure le prix. B – La vileté du prix appréciée à la conclusion de la promesse La vente promise est parfaite dès la levée d’option par le bénéficiaire de la promesse. En se prononçant en ce sens, le juge enjoint au promettant de transférer la propriété de l’objet de la promesse au bénéficiaire. Toutefois, le promettant entend contester la validité de la vente en se fondant sur la vileté du prix. Un bref rappel factuel s’impose : des faits de l’espèce, il apparaît que la promesse conclue en 1971 portait sur une parcelle vendue au prix de 78 652,62 euros à l’époque de la promesse et valant, au moment de la levée d’option, deux millions d’euros. Le bénéficiaire n’a levé l’option qu’en 2016, soit 45 ans plus tard, acceptant les termes de la promesse initiale. Le promettant invoquait la nullité de la vente pour vileté du prix. La différence du prix ne fait pas de doute. Pourtant, le problème de droit était plus insidieux. L’appréciation des conditions de validité de la vente promise est fonction de la condition envisagée. Ainsi, s’il s’agit d’apprécier les conditions tenant au promettant lui-même, son consentement, sa capacité à contracter, il convient de se placer au jour de la conclusion de la promesse, car c’est à ce moment que se cristallise son engagement à vendre. Concernant le bénéficiaire, les caractères libre et éclairé de son consentement, de même que sa capacité à contracter la vente seront appréciés lors de la levée d’option constatant la perfection de la vente. Le débat est tout autre lorsqu’il s’agit des éléments essentiels du contrat définitif. Dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente, ces éléments sont la chose et le prix. Ceux-ci doivent exister au jour de la conclusion de la promesse puisqu’ils constituent le contenu de l’obligation à laquelle consent le promettant. En effet, la perfection de la vente n’appelle pas de réitération du consentement de la part du promettant. Ainsi, le promettant est tenu dans les termes du contrat initial. Toutefois, faut-il y voir la consécration du caractère immuable du contenu d’une promesse unilatérale ? Lorsque le prix est fermement déterminé, il semble que la règle soit celle de l’immuabilité, sauf accord amiable des parties. Dans l’hypothèse d’un prix seulement déterminable, une décision datée du 24 novembre 2009 semble tempérer le propos12. Selon la Cour, une « contestation (prix) antérieure à la conclusion de cession » par la levée d’option pourrait permettre de se prémunir d’une vente à un prix dérisoire. Encore faudrait-il anticiper le seuil acceptable de modification du prix par le promettant, dans une optique de protection du bénéficiaire. La présente espèce aboutit alors à une solution anachronique. Le prix de vente n’est pas dérisoire, celui-ci étant apprécié en tenant compte de la valeur attribuée au bien au moment de la conclusion de la promesse 45 ans plus tôt. La solution est en ce sens sévère pour le promettant qui se trouve privé d’une « bonne affaire », par l’effet d’une promesse conclue à durée déterminée. Il ne fait point de doute que la Cour renforce la force obligatoire de la promesse au profit du bénéficiaire. Mais, si cette rigueur peut faire craindre que ce mécanisme contractuel rebute les futurs promettants, elle annonce également les prémisses d’une résurgence de la liberté contractuelle encadrant l’expression de cette force contractuelle.